Malàisia sospita d’un diplomàtic nord-coreà

Els enigmes que envolten l’assassinat de Kim Jong-nam, germanastre del dictador nord-coreà, Kim Jong-un, en un aeroport de Malàisia el 13 de febrer, han iniciat un conflicte diplomàtic entre dos països, Malàisia i Corea del Nord, que malgrat l’hermetisme del segon fins ara tenien una relació cordial. La policia malàisia dona credibilitat a la tesi de Corea del Sud, que diu que el règim va ordenar l’assassinat tot i que encara no ha fet públics els resultats de l’autòpsia, i Pyongyang replica que la investigació està polititzada i demana que el cos sigui repatriat immediatament. Corea del Nord no reconeix que les despulles corresponguin al germanastre del dictador sinó que diu que són del ciutadà Kim Chol, nom fals que feia servir Kim Jong-nam per viatjar. També reclama que s’alliberin els quatre sospitosos detinguts. A aquesta mala maror s’hi afegeix la petició que van fer ahir les autoritats malàisies a l’ambaixador de Corea del Nord per interrogar Hyon Kwang-song, el segon secretari de l’ambaixada, que tanmateix gaudeix d’immunitat diplomàtica.

Qui són els detinguts pel cas?

La policia malàisia va obrir ahir un nou front d’investigació amb aquesta sol·licitud per interrogar Hyon, i també un segon sospitós, treballador de l’aerolínia nord-coreana Air Koryo. A més, des del dia 13 els investigadors han detingut quatre persones, dues dones i dos homes, i quatre homes més estan en recerca i captura, tot i que Malàisa creu que van fugir a Pyongyang el dia del crim. Les dues dones, de nacionalitat indonèsia i vietnamita, apareixen en un vídeo que va ser enregistrat per les càmeres de seguretat de l’aeroport, on se les pot veure atacant Kim Jong-nam per darrere i administrant-li algun tipus de producte químic. En ser interrogades, les dues sospitoses han dit que es pensaven que estaven fent una broma amb càmera oculta, però la policia creu que van actuar de manera massa professional. Els altres dos detinguts són un home malaisi i un químic nord-coreà identificat amb el nom de Ri Jong-chol.

La policia malàisia reforça la vigilància del cadàver

Guàrdies armats custodien des d’ahir el dipòsit de cadàvers on hi ha el cos de Kim Jong-nam. Les autoritats de Malàisia han decidit tenir vigilat el recinte durant les 24 hores del dia després que dimarts es registrés un intent d’assalt. Les circumstàncies de l’incident no s’han fet públiques però la policia ha identificat un sospitós, encara que no n’ha revelat el nom. Tot i que el govern no creu que darrere l’assalt hi hagi Corea del Nord, el cert és que Pyongyang ha denunciat que l’autòpsia es fes sense el seu consentiment.

Motius per a l’assassinat del fill díscol del règim

Malàisia espera que l’autòpsia serveixi per confirmar dues de les grans polèmiques del cas: que la mort va ser causada per un verí i que, en efecte, la víctima és el germà gran del líder nord-coreà. Kim Jong-nam vivia en un exili voluntari des de feia més de 15 anys. Com a fill gran li hauria tocat substituir el seu pare al capdavant del país, però va caure en desgràcia. Segons la premsa sud-coreana, Kim, tot i que vivia sense exposar-se públicament, s’havia posicionat contra el règim i contra el sistema de successió hereditària, i per aquest últim motiu hauria rebutjat liderar un govern alternatiu des de l’exili.