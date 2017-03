Malàisia torna a Corea del Nord el cadàver del germà de Kim Jong-un

El govern de Malàisia ha autoritzat el lliurament a Corea del Nord del cadàver del Kim Jong Nam, el germà gran del líder nord-coreà, Kim Jong-un, assassinat a Kuala Lumpur el 13 de febrer.



El primer ministre malaisi, Najib Razak, ha dit que les autoritats nord-coreanes per la seva banda han donat permís que els nou malaisis que porten retinguts a Pyongyang des del febrer tornin a la seva pàtria.



"Nosaltres permetrem ara que els nord-coreans deixin Malàisia. A més, després de completar-se l'autòpsia del cadàver i rebuda una petició de la seva família requerint que les restes siguin retornades a Corea del Nord, s'ha autoritzat la devolució del cadàver ", ha assenyalat Najib.



"El govern creu fermament en els principis de justícia i sobirania. La nostra investigació policial en aquest greu crim en sòl malaisi prosseguirà. He ordenat que s'adoptin totes les mesures possibles per portar davant la justícia els culpables", ha afegit el primer ministre malaisi a un comunicat.



Kim Jong-nam va morir després de ser assaltat a l'aeroport de Kuala Lumpur per dues dones, una indonèsia i una vietnamita, que li van fregar la cara amb un potent agent tòxic.



Malàisia manté detingudes les dones, acusades d'assassinat, i busca a set nord-coreans, dels quals quatre van fugir del país i tres més es creu que estan amagats a l'ambaixada de Corea del Nord a Kuala Lumpur.



Kim Jong-nam va néixer el 1971 de la relació entre el líder nord-coreà, Kim Jong-il, i la seva primera dona, l'actriu Song Hye-rim. L'actual líder nord-coreà, Kim Jong-un, va néixer el 1984 del mateix pare i la seva última consort, Ko Yong-hui.



El germà gran va estar considerat en el seu moment com el millor situat per heretar la prefectura del règim nord-coreà, però va caure en desgràcia el 2001. Els últims anys va viure exiliat a la Xina, principalment a Macau, des d'on va atreure l'atenció en 2012 per criticar Pyongyang i el seu sistema de successió.