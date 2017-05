260x366 El centre de Manchester esdevé una ciutat fantasma / REUTERS El centre de Manchester esdevé una ciutat fantasma / REUTERS

Les cintes de color blau i blanques amb què la policia ha encerclat una gran part del centre de Manchester separen la normalitat relativa de l'excepcionalitat i el drama. Són un tall simbòlic, només, pura precaució, protocol de seguretat psicològica més que real, perquè tota la ciutat i tot el Regne Unit s'ha vist sacsejat pel nou atac terrorista comès la nit de dilluns, i que de moment s'ha cobrat la vida de vint-i-dues persones, probablement la majoria d'elles molt joves.

A tocar de les 11.15 hores del matí de dimarts, corredisses a New Street Cathedral a la cantonada amb St Mary's Gate, i tots els treballadors de l'Arndale Shopping Centre, un geganti complex comercial, al mig del carrer, amb mòbils a les mans i cara d'urgència, testimoniaven l'efecte multiplicador de la devastació provocada la nit anterior, que dotze hores després continua. La policia ha detingut una persona a l'interior del 'mall', un home de 23 anys relacionat amb l'atac al pavelló Manchester Arena, segons informa REUTERS.

John Richard, treballador d'un quiosc del centre ha dit a l'ARA: "Hem obert a les onze del matí, però tot just quinze minuts després ens han fet tancar i ens han evacuat."

John tenia raó. A les onze del matí d'avui, noranta minuts després de l'habitual, s'havien obert algunes botigues. Una manera de mostrar normalitat després de la brutalitat. Una normalitat impossible, però. Des de l'estació de Manchester Picadilly fins a l'àrea perimetrada, a uns vuit-cents metres del Manchester Arena, ja es veia que només era una ficció. Parelles de policies armades amb fusells automàtics, gens habituals en una ciutat que aquest periodista visita amb freqüència, han puntejat un recorregut normalment ambientat per les campanes del 'metrolink' de superfície —el tramvia—, que travessa el rovell de l'ou de la urbs. Avui, però, silenci del tram i un seguit de vies mortes. De soroll, només el dels helicòpters sobrevolant la ciutat.

Homes i dones carregant rams de flors eren una altra de les imatges del matí. Per què fer-ho? Jason Coffman ho expressava en els següents termes: “Ja no podem fer una altra cosa, però són els nostres joves els que han mort. És devastador. I és una prova de respecte i dolor.”

Dues dones ja grans, Maryanne i Rosalinda, 'mancunniennes', de gairebé setanta anys, permeten que intercanviem unes paraules, encara que el seu esperit i ànim és més aviat poc comunicatiu. Com passa sovint quan s'esdevé un succés semblant, la gernació de periodistes ho desvirtua gairebé tot. "Estic molt trista —confessa Maryanne—. Ara, el veritable criminal, el veritable dimoni que és responsable d'això és la persona que ha rentat el cervell a qui hagi comès materialment l'atemptat."

Rosalinda i la seva amiga havien quedat divendres passat per anar aquest matí de compres. "Si hem vingut és perquè necessitàvem demostrar que, malgrat tot, no ens podran vèncer." És Rosalinda qui fa la postil.la. Quan l'Arndale centre torna a reobrir, se'n van cap allà però tot plegat no dura gens. A tocar de les 13.00, el centre comercial roman tancat. Totes les entrades, també la del pàrquing.

Que no podran amb l'esperit de la ciutat ho ha dit hores abans també el nou alcalde de Manchester, el laborista Andy Burnham. Però la visió des de New Street Cathedral del carrer comercial més important, St Mary’s, potser no ho desmenteix, però sí que prova la doble efectivitat de l'assassinat massiu comès quan s'acabava el concert d'Ariana Grande. Un núvol de gent apilonada davant les portes dels comerços. Sense comprar, només parlant de l’atemptat.

I dins del perímetre, sense poder sortir-ne, els gairebé 400 alumnes de l'escola de música Chetham's una de les més famoses del país, que és a quinze metres del pavelló que ahir a la nit aplegava milers de joves per una ni de joia. Ciutat fantasma per un dia, per unes hores, el centre si més no, presonera de la barbàrie.