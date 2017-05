La policia de Manchester deixa de compartir informació amb els EUA per les filtracions

La policia britànica ha deixat de compartir informació amb les autoritat dels EUA, després que aquest país filtrés informació confidencial a la premsa sobre l'atemptat de Manchester del passat dilluns, segons informa avui la 'BBC'. Les dades podrien ser pertorbadores per a les víctimes, els familiar i els ciutadans, segons informa el 'The Guardian'.

'The New York Times' va difondre imatges del lloc de l'atac aquest dimecres, causant un gran malestar entre les autoritats britàniques. E l rotatiu es va avançar a les autoritats britàniques en revelar que l'atac era un atemptat terrorista, abans que ho confirmés la policia d'aquest país, i també es va revelar informació clau a periodistes nord-americans sobre els fets i la identitat del terrorista suïcida. El consell Nacional de Caps de Policia del Regne Unit considera que "se soscaven les investigacions, la confiança de les víctimes, dels testimonis i dels familiars". A més, sembla que les filtracions suggerien que familiars del terrorista suïcida ja havien advertit als serveis de seguretat britànics que era una persona perillosa.

La primera ministra britànica, Theresa May, es queixarà avui a Brusel·les a Donald Trump per la filtració d'informació crucial sobre l'atemptat de Manchester per part dels serveis de seguretat dels EUA abans que ho fessin les autoritat del Regne Unit. May es trobarà a la cimera de l'OTAN amb el president dels EUA i té previst posar en qüestió l'assumpte, segons una font governamental citada per diversos mitjans britànics.

May preveu demanar als altres líders més implicació en la lluita antiterrorista després de l'atemtat de dilluns al Manchester Arena, en què van morir 22 persones i 64 van resultar ferides en un concert d'Ariana Grande on la majoria dels assistents eren menors

Segons la 'BBC', el cos policial de Manchester confia en reprendre la relació normal que existeix entre els serveis d'intel·ligència d'aquests dos països., que habitualment comparteixen dades confidencials, però que ara mateix estan "furiosos" per les filtracions perquè creuen que podrien ser negatius per a la investigació.