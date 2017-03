Manuel Valls anuncia que votarà per Macron a les presidencials franceses

Nou gir a la campanya presidencial francesa. Manuel Valls, primer ministre francès fins el desembre de 2016 i candidat derrotat a les primàries socialistes d'aquest passat gener, ha anunciat aquest dimecres en una entrevista radiofònica que no votarà Benoît Hamon, candidat del Partit Socialista francès. D'aquesta forma, Manuel Valls trenca amb una norma fonamental de les primàries: donar suport al vencedor.

Valls cridarà a votar el candidat del moviment "En Marxa", Emmanuel Macron, des de la primera volta. L'exprimer ministre ha justificat la seva decisió pel perill que representa l'acostament del Front Nacional al poder i ha explicat que "no s'ha de prendre cap risc per la República". Aquest defensa del vot útil representa un dur revés per Benoît Hamon i el Partit Socialista francès.

Per la seva banda, Macron ja ha reaccionat a les declaracions de Valls i ha agraït el seu suport tot i que ha recordat que ell "serà el garant de la renovació de cares".