Margaret Chan deixa l'OMS reconeixent la mala gestió que es va fer de la crisi de l'Ebola

El 14 de gener de 2016 l' Organització Mundial de la Salut (OMS) decretava la fi de la pitjor epidèmia d'Ebola de la història. Va devastar l'Àfrica occidental: dos anys de crisi, 28.637 persones infectades, 11.315 víctimes mortals. "Va passar sota el meu mandat i me'n faig personalment responsable", ha reconegut aquest dilluns la secretària general de l'OMS, Margaret Chan, en el seu discurs de comiat al capdavant de la institució.

Després de 10 anys deixa el càrrec i ho fa assumint que la resposta que van donar des de l'OMS a aquesta crisi humanitària va ser deficient. "Vam trigar molt a reconèixer que el virus, durant la seva primera aparició a l'Àfrica occidental, s'estava comportant d'una manera diferent a com ho havia fet fins ara a l'Àfrica central, on era un virus rar però freqüent i on les mesures de contenció funcionaven", ha dit Chan davant els representants dels 194 països que integren l'entitat.

Com ataca el virus de l'Ebola?

L'epidèmia d'Ebola ha estat el pitjor fracàs del mandat de Chan: la lenta reacció de l'OMS va agreujar les conseqüències del problema, que va afectar sobretot Guinea, Libèria i Sierra Leone. L'excusa de la institució va ser que el virus, present al continent des de feia dècades, no havia estat mai tan virulent.

Tot i les crítiques, Chan, que encara serà al capdavant de l'OMS fins al 30 de juny, defensa que es van fer correccions ràpides, es van controlar els tres brots i es va donar al món la primera vacuna contra l'Ebola. "La història jutjarà" si el programa d'emergències establert des de llavors és suficient per reaccionar a noves crisis.

Nou brot al Congo

Noves crisis que no han trigat a arribar. La República Democràtica del Congo va declarar a mitjans de maig una nova epidèmia d'Ebola. De moment, han mort quatre persones i s'han documentat cinc casos més de contagis. 32 persones malaltes a la regió de Litaki -on s'ha produït el brot- es troben en quarantena, sota sospita que puguin estar infectades.

L'OMS ha promès que no subestimarà la magnitud de la crisi i ha dit que està disposada a llançar una campanya de vacunació si té el consentiment de les autoritats.

La incògnita de la successió

La setantena Assemblea Mundial de l'OMS, que se celebra aquests dies a Ginebra, ha de servir per escollir el successor de Chan. Els tres candidats són l'etíop Tedros Adhanom Ghebreyesus, el britànic David Nabarro i la pakistanesa Sania Nishtar.

El candidat d'Etiòpia no té el suport dels seus compatriotes; un centenar d'etíops s'han manifestat aquest dilluns davant la seu de Ginebra per evitar que sigui l'escollit. L'acusen d'haver amagat epidèmies de còlera quan era cap de Sanitat del seu país. Tampoc no té el beneplàcit de diverses organitzacions de drets humans -entre elles Human Rights Watch o Amnistia Internacional-, que l'acusen de formar part d'un govern repressor.

En qualsevol cas, cap dels tres candidats és clar favorit i s'espera que el debat, que hauria de finalitzar aquest dimarts, sigui llarg.