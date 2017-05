Marine Le Pen plagia fragments d'un discurs de François Fillon

La candidata a la presidència de França del Front Nacional, Marine Le Pen, va repetir aquest dilluns en un mitin fragments sencers del discurs del candidat conservador François Fillon. El compte de Twitter Ridicule TV va fer públic el vídeo del plagi, en què se sent la candidata d'ultradreta repetint paraula per paraula, durant un minut i mig, el discurs pronunciat per Fillon setmanes abans.

Pour parler de la France, Marine Le Pen est obligée de plagier MOT POUR MOT un discours de Fillon ... 😱 #Imposture pic.twitter.com/BasTJsgLWf — Ridicule TV (@RidiculeTV) 1 de maig de 2017

El cap de campanya de Le Pen, David Rachline, ha restat importància al fet, que ha generat una gran polèmica en l'opinió pública, en declaracions al diari 'Libération'. Segons Rachline, es tractava d'una "picada d'ull" als votants de Fillon per demostrar que "no és sectària".

Fillon va quedar tercer a la primera volta de les eleccions, per la qual cosa no competirà a la segona volta, el proper diumenge.