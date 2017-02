Martin Schulz fa perillar la reelecció de Merkel

El candidat del centre-esquerrà Partit Socialdemòcrata alemany (SPD), Martin Schulz, ha revolucionat les eleccions federals al augmentar en 8 punts la intenció de vot, si les eleccions se celebressin aquesta setmana: fins a un 28% dels alemanys el votarien, per darrere de Merkel, que tot i perdre 3 punts respecte de l'última consulta a finals de gener, situaria al conservador CDU amb el 34%, com a guanyador.

Schulz, que va deixar la presidència del parlament europeu i va anunciar que faria front a Merkel en les federals del mes de setembre, obtindria el suport de la majoria dels alemanys en cas que s'enfrontés de forma directa amb Merkel. Els alemanys han expressat en l'enquesta DeutschlandTrend que atorgarien un 50% dels vots a Schulz, mentre que Merkel s'emportaria un 34%. La resta dels 1.506 enquestats no es decantaria per ningun dels candidats proposats. En aquest aspecte, Schulz també evoluciona favorablement respecte de l'última consulta. El candidat a canceller ha augmentat en 9 punts, mentre que l'aspirant a revalidar per tercera vegada la cancelleria, Angela Merkel, ha patit un descens de fins a 7 punts.

El partit que lidera Schulz, substituint Sigmar Gabriel al capdavant de la formació, obté bones perspectives des que l'expresident del Parlament Europeu es postulés com a candidat. En les anteriors enquestes no superava el 20% del suport popular, mentre que en aquests moments s'apropa a l'agrupació de Merkel.

En aquests moments, ambdues formacions governen formant una gran coalició que lidera l'actual cancellera. Tot i que resten encara 8 mesos per a la celebració d'eleccions, ja s'està preguntant per les possibles coalicions. La coalició actual, tot i ser la més recolzada, perd 5 punts i se situa amb el 43% del suport popular. El partit de Schulz, en cas de voler canviar de socis de govern, ho podria fer amb els Verds i amb l'Esquerra. Mentre que la coalició més factible per a Merkel, en segona posició, seria la d'aliar-se amb els Verds.

L'extrema dreta sacseja Europa Alternativa per Alemanya, tercera força

El partit ultradretà AfD de Frauke Petry, tot i perdre tres punts respecte de l'última consulta realitzada al poble alemany, es postularia com a tercer grup del Bundestag. Amb un 12% del suport, supera a partits com l' Esquerra i els Verds, que han perdut un punt i es situarien amb un 8%, i Partit Liberal, que amb la millora d'un punt, acumula un 6%.