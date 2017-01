La socialdemocràcia aposta per Martin Schulz com a rival per guanyar a Merkel

El Partit Socialdemòcrata alemany (SPD) es reorganitza per presentar batalla a la cancellera democratacristiana (CDU) Angela Merkel de cara a les eleccions generals del pròxim 24 de setembre. Quan tot just queden vuit mesos, el president del SPD, Sigmar Gabriel, ha fet un pas enrere per afavorir la candidatura de l’ expresident del Parlament Europeu, Martin Schulz, a qui les enquestes situen amb més opcions de competir amb la de moment inabastable líder del govern de Berlín.

“Si em presentés ara, fracassaria. I amb mi, l’SPD”, ha assumit Gabriel en una entrevista al setmanari 'Stern'. “Per dirigir una campanya electoral realment exitosa hi ha dos requisits fonamentals: el partit ha de creure en el candidat i fer-li costat; i el mateix candidat ha de voler-ho amb cada fibra del seu cor. Cap de les dues coses em toquen prou”, ha admès l’encara líder socialdemòcrata.

Tot i que no sorprèn la decisió de Gabriel, perquè no era cap secret que no és tan popular com Schulz o l’alcalde d’Hamburg, Olaf Scholz, que també figurava en les especulacions com a eventual candidat a la cancelleria, sí que l’anunci de la notícia arriba d’una forma imprevista. Durant mesos, la cúpula del SPD s’havia marcat en el calendari que no es pronunciaria sobre la qüestió fins a una reunió central del partit que havia de tenir lloc el dia 29 de gener. Cinc dies abans, i a través d’entrevistes a la premsa amb 'Stern' i 'Die Zeit', ha caigut la bomba informativa. Gabriel es va afanyar al mateix temps a posar-ne al corrent i a corre-cuita la fracció parlamentària del SPD.

Schulz, al capdavant del partit

El seu pas enrere és doble. No només renuncia a ser candidat en les pròximes legislatives sinó que també a la presidència del partit en favor de Schulz. A canvi, Gabriel canviaria la seva actual cartera d’Economia en el govern de Gran Coalició liderat per Merkel per la d’Exteriors, que quedarà vacant al febrer, ja que l’actual ministre d’aquest departament, el socialdemòcrata Frank-Walter Steinmeier, ha de ser votat el pròxim dia 12 com a nou president d’Alemanya. Com a nova ministra alemanya d’Economia s’apunta el nom de Brigitte Zypries, l’actual secretària d’Estat d’aquesta cartera liderada fins ara per Gabriel.

El líder socialdemòcrata ha assumit que les enquestes fetes entre militants del seu partit apuntaven millors opcions a l’expresident del Parlament europeu de cara a enfrontar-se a Merkel a les urnes; també ha encaixat que l’SPD des del 2009, quan el va començar a presidi r, ha baixat dels 30 al 20 punts de suport tot i una reconeguda bona feina a la Gran Coalició. Tot el que fos mantenir-se com a candidat a canceller en els pròxims comicis podia representar per a l’SPD haver de lluitar el segon lloc amb els populistes de dretes d’Alternativa per a Alemanya (AfD), que fregarien el 15% dels vots, segons les enquestes.

La líder d’AfD, Frauke Petry, ha afirmat en un tuit que Schulz és el “símbol de la burocràcia de la UE i d’una Europa profundament dividida”.

Schulz, de 61 anys, va anunciar el passat novembre que deixava l’Eurocambra per presentar-se com a cap de llista del SPD a Rin del Nord-Westfalia i des d’allà lluitar “pel projecte europeu”. Amb l’expresident de l’Europarlament, l’SPD creu trobar un nou inici per guanyar terreny a una Merkel que aspira al quart mandat i que domina clarament les enquestes (entre el 32 i 38%). Que Gabriel hagi deixat el camí aplanat a Schulz representa un clar senyal que l’SPD no vol continuar amb la Gran Coalició actual. Els tambors electorals ja se senten a Berlín.