En Marxa rebutja la candidatura de Manuel Valls

Richard Ferrand, secretari general de 'La República En Marxa' (LRM) -nom amb què s'ha rebatejat la plataforma En Marxa-, ha anunciat que el partit d' Emmanuel Macron ja ha elegit 428 dels 577 candidats que es presentaran a les eleccions legislatives dels propers 11 i 18 de juny i que, d'aquests, un 52% provenen de la societat civil, un fet inèdit segons ha sostingut Ferrand: "els candidats seleccionats asseguren el retorn definitiu dels ciutadans al cor de la vida política".

"Jamais un mouvement politique français n'a eu l'audace d'investir 52% de citoyens sans antériorité politique." #LaRépubliqueEnMarche pic.twitter.com/4y0ZRDi22u — En Marche (@enmarchefr) 11 de maig de 2017

Entre ells, però, no hi serà l'ex primer ministre Manuel Valls, que s'havia postulat com a possible candidat d'En Marxa, ja que no compleix amb els requisits imposats per LRM. Tot i així, la plataforma de Macron dona via lliure a l'exsocialista, ja que no oferirà cap candidat a Essonne, circumscripció on Valls es presentarà a les legislatives. En una entrevista a la cadena de televisió 'BFM' aquest matí, l'ex primer ministre s'havia mostrat confiat de cara a les eleccions: "Jo estic disposat a portar els colors del progrés i de la República, però em comprometré amb la majoria presidencial".

D'entre els 428 candidats, només un 5% són diputats sortints, tots ells socialistes. Segons Ferrand, el partit vol reflectir l'espectre republicà, però dona peu a la pluralitat política amb l'objectiu de convertir-se en "expressió de la recomposició".

Per al procés de selecció, s'han tingut en compte tres criteris: el coneixement del programa, l'empatia i la capacitat de dur a terme una campanya -condicions que havia fixat prèviament Macron. Dels 428 candidats presentats fins ara, la meitat són dones i l'altra meitat, homes. Hi ha un 4% de jubilats, un 2% d'aturats i un 1% estudiants.

D'aquesta manera, el futur president de França, Emmanuel Macron, que serà investit el proper diumenge 14 de maig, està preparant-se per aconseguir el màxim de diputats a les legislatives i tenir majoria a l'Assemblea Nacional per poder governar.