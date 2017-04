Massacre a Síria en plena operació d'evacuació

Almenys 100 morts en l'atac amb cotxe bomba contra un comboi d'autobusos que esperava aquest dissabte a Síria el seu torn per creuar al nord d'Alep, regió controlada pel règim. El comboi, format per unes 5.000 persones, arribava a Alep com a part del pla traçat per un acord d'evacuació de civils i combatents de quatre ciutats assetjades. L''acord de les quatre ciutats', dues sota control del règim i dues sota control rebel, contemplava l'evacuació d'unes 30.000 persones i va ser tancat el mes passat per l'Iran i Qatar, en representació de les parts en conflicte. L'operació va començar aquest divendres, però segons algunes fonts esmentades per Reuters, els autobusos estaven bloquejats en zona hostil des de feia hores. L'evacuació s'hauria aturat, doncs, per raons que no han estat aclarides.

L'agència siriana de notícies SANA destacava ahir que la majoria de víctimes eren dones i nens. Les imatges posteriors a les deflagracions mostraven els autobusos carbonitzats i vehicles en flames. El comboi conduïa civils i combatents pro règim provinents de les ciutats xiïtes de Fua i Kefraia, a prop d'Idlib.