Matrimoni a títol pòstum del policia assassinat als Camps Elisis

La llei francesa ho permet: casar-se a títol pòstum és possible si així ho autoritza el president de la República. Amb dues condicions: hi ha d'haver "motius greus" i "una voluntat matrimonial no equívoca" de la part desapareguda. Aquest és el cas de Xavier Jugelé, mort aquest 20 d'abril als Camps Elisis pels trets disparats per un jihadista dos dies abans de la primera volta de les eleccions presidencials franceses.

Ahir dimecres, Xavier Jugelé i el seu company, Etienne Cardiles, es van unir en matrimoni en una cerimònia íntima a París. L'expresident Hollande i l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, van assistir al casament.

El matrimoni pòstum existeix a França des que una llei el va autoritzar el 17 de març del 1803. La llei tenia com a objectiu legitimar els nens dels soldats morts al front i assegurar la pensió de les vídues.