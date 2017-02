Els Estats Units acusen Rússia "d'interferir" en eleccions de diferents països

La nova Administració nord-americana té clar que Rússia està intentant manipular eleccions democràtiques de diferents països. El secretari de Defensa del país, James Mattis, ha assegurat aquest dijous que Washington té "molt pocs dubtes" de que el govern de Vladimir Putin "ha interferit o ha intentat interferir" en les eleccions de diferents democràcies.

Mattis, però, no ha volgut admetre obertament que els Estats Units és un d'aquests països. La Intel·ligència nord-americana va acusar el Kremlin d'haver interferit en les eleccions dels Estats Units a favor de Trump mitjançant ciberatacs, una acusació que va aixecar molta polèmica. El president dels EUA, Donald Trump -que manté una relació propera al president Putin- sempre ha posat en dubte les acusacions de manipulació al seu favor, tot i admetre que Rússia va protagonitzar ciberatacs tant contra el Demòcrates com contra els Republicans .

El cap del Pentàgon ha participat avui a la segona jornada de la reunió de ministres de Defensa de l'OTAN després d'haver amenaçat ahir els aliats en "moderar el seu compromís" amb l'Aliança Atlàntica si els països europeus i el Canadà no compleixen amb la seva promesa de dedicar almenys un 2% del seu PIB a Defensa.

Amenaça als aliats

Mattis no ha volgut explicar en què consistiria la moderació del compromís dels Estats Units amb L'Aliança Atlàntica tot i la insistència de la premsa europea. "De vegades s'han de dir coses que no vols que passin per fer que no passin", ha assegurat el secretari de Defensa. Mattis ha dit que és "optimista" respecte al compromís dels aliats d' augmentar la despesa militar.

Després de l'ultimàtum d'ahir, el general ha intentat suavitzar avui el to per deixar clar el fort lligam del govern de Trump amb l'OTAN. "El nostre compromís amb la defensa comuna és sòlid com una roca", ha subratllat.

No a la cooperació militar amb Rússia

El màxim responsable del Pentàgon també ha aclarit que els Estats Units no planegen reactivar la cooperació militar amb Rússia, suspesa sota el mandat de Barak Obama després de la intervenció de Moscou a Ucraïna. "Ens hi implicarem políticament [amb Rússia]. No estem ara mateix en una posició de poder-hi col·laborar militarment", ha assegurat.