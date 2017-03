May: "Ara no és el moment d’un segon referèndum"

La primera ministra britànica, Theresa May, va etzibar ahir un categòric “ara no és el moment” a la petició de referèndum d’independència d’Escòcia, que se celebraria entre la tardor del 2018 i la primavera del 2019, que va llançar dilluns l’homòloga escocesa, Nicola Sturgeon.

En declaracions a la cadena ITV, May va qualificar l’actitud de la líder independentista d’inoportuna amb l’horitzó del Brexit al davant: “Totes les nostres energies s’han de centrar en les negociacions amb la Unió. Parlar d’un referèndum ens faria més difícil a nosaltres ser capaços d’obtenir l’oferta més adient per a Escòcia i per al Regne Unit. No seria just per als escocesos demanar-los que prenguessin una decisió tan important sense tota la informació, sense saber com seria la futura associació o una Escòcia independent”. Preguntada sobre si en cap cas no hi hauria referèndum en la present legislatura, que finalitza el 2020, May no va voler pronunciar-se.

Des del Parlament d’Edimburg, on ahir a la tarda tenia sessió de control, Sturgeon va contestar ràpidament. “Parlem de poder triar. És essencial per a Escòcia indicar, abans que el Regne Unit en surti [de la UE], o molt poc temps després que ho faci, si volem una relació diferent que la de la resta del Regne Unit”.

Sturgeon, com ja va fer dilluns, va advertir de les greus conseqüències d’impedir la nova consulta. “Si el govern britànic bloqueja la tria, si el Partit Conservador, que només té un diputat a Escòcia, seriosament diu que s’oposarà que el poble escocès pugui triar, seria com tornar als dies de Margaret Thatcher. I seria un argument per la independència. Si Westminster pensa que pot impedir el mandat democràtic del govern i del Parlament escocès, quan es faci un cop d’ull a la història, potser es podrà dir que aquell va ser el moment en què el destí de la unió va quedar segellat”.

Guanyaria el no

La resposta de Sturgeon a May va continuar també a les xarxes socials. A través del seu compte de Twitter, l’escocesa va qualificar de “no democràtica” la pretensió de Downing Street.

Comença ara un estira-i-arronsa entre Londres i Edimburg que pot condicionar tant les negociacions del Brexit com el futur del Regne Unit. La demanda feta per Sturgeon dilluns, i la picabaralla d’ahir amb May, serà llenya al foc de l’entusiasme del congrés del Partit Nacional Escocès (SNP), que s’obre aquest matí a Aberdeen. A l’SNP, de fet, ja li pot anar bé que Londres posi bastons a les rodes. Del refús britànic pot sorgir la força definitiva de l’independentisme escocès. Perquè, de moment, la primera enquesta apareguda després que Sturgeon fes el seu anunci, publicada dimecres per The Times, suggeria que el 57% dels escocesos refusarien ara l’alternativa secessionista.