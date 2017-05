May i Juncker, el sopar de la discòrdia

La primera ministra britànica, Theresa May, va rebre el passat 26 d'abril a Londres el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker i el negociador comunitari del Brexit, Michel Barnier. Es van reunir sopant. Brussel·les va dir just després de la trobada que les converses havien estat constructives de cara al futur divorci però els mitjans britànics posaven en dubte aquest cap de setmana la cordialitat de la reunió.

Segons una noticia publicada pel diari alemany 'Frankfurter Allgemeine Zeitung', de la que s'han fet ressò els mitjans del Regne Unit, Juncker després de la cita hauria dit: "Me'n vaig de Dowing Street deu vegades més escèptic del que estava".

Els diaris locals asseguren que Juncker i Barnier van quedar astorats per les exigències plantejades per May durant el sopar, que havia de servir per aplanar el terreny de cara a les negociacions de divorci que començaran després de les eleccions britàniques del 8 de juny.

Segons el 'Sunday Times', May i els seus interlocutors haurien discrepat sobre les fases de negociació aprovades per la UE que donen prioritat a pactar el cost de la sortida del Regne Unit abans que a acordar el futur de l'acord comercial bilateral, i també sobre quin ha de ser l'estatus legal dels expatriats comunitaris.

Suposadament, després de l'entrevista a Londres, Juncker hauria dit a la cancellera alemanya, Angela Merkel, que May s'estava enganyant i que vivia a una altra galàxia.

La primera ministra britànica ha reaccionat assegurant que no es reconeix en el relat que expliquen els mitjans i que tot són "xafarderies de Brussel·les".