May avantposa un "govern fort i estable" a una "coalició del caos"

" Fort i estable lideratge." Aquest ha estat el mantra que la primera ministra britànica, Theresa May, ha anat repetint una i una altra vegada durant la darrera sessió de control del parlament britànic abans que, el proper 2 de maig, es dissolgui a mitjanit. El d'avui, quan encara no s'han tancat, ha estat el segon i darrer debat directe entre May i Jeremy Corby, líder laborista, abans de les eleccions del proper 8 de juny.

May ha assegurat que no prendrà part en cap dels enfrontaments televisats que cadenes com Channel 4 i la BBC programaran durant la campanya electoral.

En la primera intervenció, Jeremy Corbyn ha repetit una tàctica que ja havia emprat en altres ocasions, aleshores amb prou èxit, en sorprendre David Cameron, avui amb menys impacte. Es tracta de la lectura de cartes que els ciutadans li han adreçat, aprofitant les seves preocupacions per etzibar preguntes concretes a la 'premier'.

Per exemple, davant del comentari d'un tal Christopher sobre el nivell dels salaris i la impossibilitat de mantenir un mínim nivell de vida tot i que tenir feina, May ha respost amb la seva fórmula màgica. "L'elecció a què ens enfrontem és entre un govern fort i estable, que garanteixi una economia sòlida i el benestar" dels britànics o un "govern feble, una coalició del caos i un Brexit caòtic".

"Un lideratge fort, però, és tenir cura dels que menys tenen, no dels que en tenen més", li ha etzibat Corby, recordant-li la reducció de l'impost de transmisions patrimonials que ha impulsat el govern 'tory'. "Un govern laborista per a la majoria o un govern conservador per a uns pocs, per als rics, aquesta és la veritable tria en les eleccions", ha afirmat Corbyn. I repetint una frase que ja va emprar en el seu primer mínting electoral, la passada setmana, "molta gent creu que el sistema està maipulat en contra seva".

La sessió ha estat un més aviat estèril diàleg de sords, que en poc sembla que pot haver ajudar les ja minses aspiracions de Corbyn de conquerir el 10 de Downing Street, si més no d'acord amb les enquestes. Tot i que el cap laborista ha fet preguntes relatives a un tema molt actual, com és la manca de fons per al finançament de les escoles públiques a Anglaterra, la cap de govern ha sortit amb xifres impossibles de demostrar o discutir durant un format com el tradicional de la sessió de control dels Comuns.

En qualsevol cas, May ha assegurat que "el govern conservador ha proveït amb 1,8 milions de noves places escolars d'un estàndard molt alt." La realitat, però, és que en les darreres setmanes moltes escoles públiques han adreçat als pares dels alumnes una carta amb la sol·licitud d'aportacions econòmiques per cobrir activitats extra curriculars que fins ara eren gratuïtes. Aquest mateix corresponsal n'ha rebut una de la Greenleaf Primary School, on cursa sisè any la seva filla.

El repte de l'SNP sobre les pensions

Les pensions i les llistes d'espera a la sanitat pública han estat altres dels temes que Corbyn i el portaveu del Partit Nacionalista Escocès (SNP), Angus Robertson, han tret al llarg de les seves intervencions. May, un cop més, ha volgut exhibir un expedient impecable, insistint també en la idea que " qualsevol vot per ell [Corbyn], és una vot pel caos, per un govern de coalició caòtic entre els liberal-demòcrates, els nacionalistes escocesos i els laboristes". Robertson, però, s'hi ha tornat recordant la primera ministra que "ha fallat en garantir les tres clàusules" amb què el govern conservador va protegir els ingressos dels pensionistes en les eleccions del 2015. May, com ha estat habitual al llarg del debat, ha tornat a exhibir xifres impossibles de rebatre: "El govern conservador ha millorat en 1250 lliures a l'any la pensió de l'estat".

Les enquestes publicades avui situen els conservadors en 49 punts d'intenció de vot pels 26 dels laboristes. L’anàlisi de les dades fa que els especialistes indiquin una majoria mínima d'una cinquantena llarga de seients per part dels 'tories'. Potser una altra de les dades significatives és la pèrdua de pes del nacionalisme escocès, que veuria com el partit que lidera Ruth Davidson recuperaria alguns dels escons que ara són a mans dels nacionalistes. De fet, el repte de l'SNP és majúscul en la propera confrontació, ja que aspirar a revalidar els històrics resultats aconseguits el 2015, en què obtenir 56 dels 59 diputats en lloc a les circumscripcions d'Escòcia.

A preguntes de l'únic diputat de l'UKIP que hi havia al parlament, i que la setmana passada va abandonar el partit, Douglas Carswell, May s'ha reafirmat en que conduirà el país fora de la UE i recuperarà "la sobirania i el control de les nostres fronteres".

Una vegada més, l'enfrontament entre May i Corbyn ha posat de manifest l'estratègia dels dos partits majoritaris. May s'ha presentat com la garantia d'un govern fort i d'una economia estable i Corbyn com el candidat amb què potser no compta ningú però que, com ja va succeir en les dues eleccions primàries en què va resultat escollit cap del laborisme, té possibilitats de donar la sorpresa recollint la veu dels insatisfets i d'aquells que es consideren els marginats del sistema. La tasca de Corbyn, però, és titànica.