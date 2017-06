May canviarà les lleis sobre drets humans

Mà dura fins a restringir fins i tot llibertats fonamentals. La primera ministra britànica, Theresa May, vol mostrar fermesa total davant del terrorisme quan falten hores perquè demà s’obrin els col·legis electorals. Creu que juga amb avantatge i, en un acte de campanya, la conservadora va prometre “restringir les llibertats i els moviments dels sospitosos” quan es tinguin “prou proves que són una amenaça però no n’hi hagi prou per dur-los als tribunals”. “I si les nostres lleis sobre drets humans ens impedeixen fer-ho, les canviarem”, va indicar.

Ho va dir a Stoke-on-Trent, a les Midlands, un tradicional feu laborista d’Anglaterra, hores després que se sabés que el tercer terrorista de l’atemptat del Pont de Londres també era en el radar dels serveis d’intel·ligència britànics i també se’l va deixar escapar. L’home va ser identificat per Scotland Yard com a Youssef Zaghba, de 22 anys, de nacionalitat italiana i nascut al Marroc. El març del 2016 les autoritats italianes van advertir Londres de la potencial perillositat de Zaghba després que fos detingut a Bolonya mentre intentava volar cap a Turquia per, presumptament, unir-se a l’Estat Islàmic a Síria. Tant el servei de l’MI5, la seguretat interior del Regne Unit, com Scotland Yard n’estaven al cas, però “no el van considerar una persona d’interès”.

La revelació afegeix encara més pressió a la primera ministra, Theresa May, que dilluns havia de respondre d’una altra errada, perquè Khuram Butt, el presumpte cap del grup de tres jihadistes que dissabte van matar set persones i en van ferir 48, també havia sigut investigat pels vincles amb radicals, i fins i tot havia aparegut en un documental de Channel 4 sobre jihadisme.

Des de l’atemptat, la seguretat ha continuat centrant els últims dies de la campanya electoral. El passat de May com a ministra de l’Interior i les retallades que ha patit el cos de policia de proximitat han afectat la seva imatge. Ahir, a més, l’alcalde de Londres, Sadiq Khan, va tornar a renovar les crítiques als tories pel que considera una amenaça “insostenible” que posa en risc la seguretat dels londinencs, ja que es podrien perdre fins a 12.800 policies. Des que May va arribar al ministeri de l’Interior el 2010, els diferents cossos de policia han perdut en total fins a 20.000 efectius.

Fi de l’austeritat

Al final d’un dia tan intens com el que va tenir May, el cap del laborisme, Jeremy Corbyn, es va presentar a Birmingham davant d’unes 10.000 persones per escampar el seu “missatge d’esperança”. I encara que des de dissabte la seguretat ho domina tot, Corbyn va continuar insistint en els temes de l’agenda social i la fi de l’austeritat que el programa del seu partit proposa. La inversió en habitatge social, la supressió de les taxes universitàries i la protecció del sistema nacional de salut van ser els eixos centrals de l’exposició.

Com va demostrar ahir un cop més, Corbyn s’ha engrandit durant la campanya, focalitzada en la protecció dels serveis socials. La pregunta, a hores d’ara, és saber si més enllà de multituds convençudes com les de Birmingham, o la de dilluns a Gateshead, n’hi haurà prou per capgirar el que a l’inici de la campanya semblava una victòria aclaparadora per a Theresa May. Per saber-ho només falten hores.