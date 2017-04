May s’obre a la lliure circulació dels comunitaris després del Brexit

Els ciutadans comunitaris podrien continuar movent-se lliurement pel Regne Unit durant un període de temps indeterminat un cop el país hagi completat oficialment la sortida de la Unió Europea (UE). Ho va suggerir la primera ministra britànica, Theresa May, en indicar que “empreses i governs” necessitaran ajustar-se a les noves condicions després que s’hagi signat un acord de comerç amb la UE.

Aquesta possibilitat, de fet, ja havia sigut inclosa pel govern britànic en el seu llibre blanc sobre el Brexit, presentat el febrer passat. Londres hi indicava que caldria una “fase d’implementació” que actués com a pont per omplir el buit entre el moment en què el Regne Unit abandonés la Unió i l’entrada en vigor de les noves directius de relació amb els aleshores ja exsocis europeus.

Època de transició

Al llarg del mateix període de transició indicat, el Regne Unit podria estar sota jurisdicció de la Cort Europea de Justícia. “Si hi penseu -ha dit als periodistes la premier -, una vegada tinguem l’acord, un cop haguem establert la futura nova relació, serà necessari que hi hagi un període de temps perquè les empreses i els governs s’ajustin als nous sistemes, segons la naturalesa de l’acord”.

Les paraules de May, de viatge oficial pel golf Pèrsic, indicarien una suavització de posicions de cara a les imminents negociacions de divorci amb els Vint-i-set. L’equip negociador de la UE ha suggerit que, si hi ha cap període de transició, haurà d’estar regit per la vigent regulació comunitària. D’altra banda, aquest matí ho tornarà a plantejar a Estrasburg el plenari del Parlament Europeu, en una resolució que donarà suport a les propostes negociadores presentades per Donald Tusk la setmana passada.