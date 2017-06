May demana als britànics més complicitat contra el terrorisme

Theresa May, primera ministra britànica, acaba de demanar aquest matí de diumenge als britànics més complicitat en la lluita contra el terrorisme, encara que això impliqui "que haguem de tenir difícils i compromeses converses", en el que ha semblat una petició perquè la societat s’impliqui més en la denúncia dels violents. Potser el que altres en dirien delació, i que recordaria segons quines consignes que operaven durant la Segona Guerra Mundial per assenyalar la possible presència d'espies alemanys. "Hi ha hagut fins ara massa tolerància contra les ideologies extremistes", ha assegurat May, que ha dit que " prou és prou". Ha anunciat quatre camps d’actuació per eliminar els radicals.

El combat en les xarxes de comunicacions virtuals i la col·laboració internacional, el combat en "el món real" en què s’amaguen, l’enduriment de les lleis i una r evisió dels mètodes de lluita antiterrorista que hi ha a Gran Bretanya són els punts bàsics del nou pla d'actuació. "Les coses han de canviar", ha dit. Així, el govern pressionarà les companyies proveïdores d'Internet per barrar el pas als " espais en què respiren" els radicals, una mesura que també pot ser prou polèmica perquè obre la porta a la vigilància constant del Gran Germà i a l'eliminació de la privacitat.

L'etern dilema entre seguretat i privacitat un cop més damunt de la taula. May ho té clar, però. " No podem permetre que aquesta ideologia tingui l'espai segur que necessita per reproduir-se. No obstant això, això és precisament el que Internet i les grans empreses que proporcionen aquests serveis ofereixen."

May ha assegurat, també, que les presumptes armilles explosives que duien els atacants eren falses.

A diferència del que va fer després de l’atemptat del Manchester Arena, però, May no ha elevat l’alerta antiterrorista, que continua en el nivell de greu, el segon d'una escala de cinc.

La primera ministra ha ratificat la suspensió durant el dia d'avui de la campanya electoral de cara a les eleccions de dijous. Però també ha assegurat que es reprendrà demà.

D'altra banda, la ministra de l'Interior ha informat poc després de la compareixença de May que la policia creu que no hi ha més persones implicades en l'atemptat d'ahir dissabte.