May signarà un qüestionat acord amb els unionistes

Els conservadors britànics i els unionistes nord-irlandesos signaran aquest dimecres un acord d’estabilitat i suport que donarà a la primera ministra britànica, Theresa May, una majoria molt justa de tres escons al Parlament després que la perdés dijous passat. Per bé que se n’ha de conèixer encara els detalls, les línies generals del pacte garantiran al govern suport en les votacions en què es jugui la supervivència i els pressupostos. La resta es veurà cas a cas.

Per abordar els continguts de l’acord ahir es van reunir a Downing Street les líders dels dos partits: May, d’una banda, i Arlene Foster, del DUP (Partit Unionista Democràtic), de laltra. La trobada va quedar interrompuda fins aquest migdia perquè la premier havia d’assistir a la sessió formal d’obertura de la Cambra dels Comuns i, més tard, havia de viatjar a París per entrevistar-se amb el president francès, Emmanuel Macron. A última hora de la tarda, Foster va confirmar: “Avui [per ahir] hem tingut una bona conversa i espero que enllestim els detalls més d’hora que tard”.

Polítiques retrògrades

El pacte entre els tories i un partit creacionista, que s’oposa a l’avortament, als drets de gais i lesbianes i que és un dels dos grans actors de la governabilitat compartida d’Irlanda del Nord, ha sigut criticat durament des dels sectors rellevants del Partit Conservador. Dilluns al vespre els diputats de Theresa May li van demanar garanties que l’acord no inclouria les polítiques més socialment retrògrades que defensa el DUP.

La veu més dissonant, ferotge, per moments, ha sigut de la de l’ex primer ministre també conservador John Major (1992/97), que, en una entrevista a Radio 4, de la BBC, va destacar ahir el “perill per al procés de pau” que implica. A més, fins i tot va aconsellar May que governés en minoria. “Si demanen diners, es veurà com un intercanvi, només per vots. Com serà rebut això a la resta del país? Què diran a Escòcia i Gal·les? Crearà ficció entre els territoris”.

Però, a parer de Major, el mes greu és que un pacte d’aquesta naturalesa trenca “el paper d’intermediari imparcial” a l’Ulster entre les dues comunitats, la unionista i la republicana. El Sinn Féin, per exemple, tem que des de Londres es dictin lleis que els afectin de manera directa com la limitació i la prohibició total que els partits britànics rebin finançament des de l’exterior. El Sinn Féin és molt depenent del que rep de la comunitat irlandesa dels Estats Units, per exemple.

Altres aspectes, relatius a les restriccions que pesen sobre els recorreguts per zones catòliques de Belfast de les manifestacions orangistes-unionistes podrien atiar les tensions entre les dues comunitats.

El que es dona per segur a Belfast és que Londres posarà més diners per a infraestructures a Irlanda del Nord. L’economia de la regió continuarà, doncs, molt lligada a la despesa pública. A hores d’ara, el 60% de la població activa d’aquesta zona treballa en el sector públic.