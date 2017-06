Una Theresa May afeblida promet estabilitat per tirar el Brexit endavant

"Posem-nos a treballar", ha dit Theresa May a la porta del número 10 de Downing Street. La primera ministra britànica ha comparegut breument aquest divendres i ha promès " certesa" i un Brexit exitós. Després d'una nit desastrosa durant la qual s'ha fet evident que el partit conservador perdia la majoria absoluta, May ha arribat a un principi d'acord amb el Partit Democràtic Unionista (DUP, en les sigles en anglès), formació en què es recolzarà per governar en minoria. Amb tot, ha assegurat que el seu futur govern garantirà "l'estabilitat que necessita el país" quan només falten deu dies perquè s'obrin les converses amb la Unió Europea per endegar oficialment el procés de divorci.

May ha fet la declaració després de la protocolària visita aquest migdia al palau de Buckingham, en què la reina li ha atorgat el permís per formar govern després que la cap conservadora li garantís que estava en condicions de fer-ho. El seu discurs, però, ha tingut el mateix to que si hagués aconseguit una folgada majoria absoluta. Amb cap de les seves paraules May no ha volgut admetre la magnitud del desastre polític que ha provocat.

La seva figura política, però, ha sortit molt damnificada de les eleccions avançades que va convocar sense necessitat de fer-ho i sempre amb la pretensió d'ampliar la majoria absoluta que ja tenia. Tot i aixi, intentant superar una situació que obre grans interrogants sobre el seu futur polític, May ha dit que "el govern guiarà el país a través de les converses crucials del Brexit per tal de complir amb la voluntat del poble britànic." I ha afegit: "Després d'haver aconseguit el major nombre de vots i d'escons, és evident que només el partit Conservador té la legitimitat i la capacitat de proporcionar seguretat i liderar una majoria a la Cambra dels Comuns. Ho farem treballant amb els nostres amics i aliats en el Partit Democràtic Unionista."

En cap moment, però, ha especificat el caràcter del pacte amb el DUP ni quin pot ser l'impacte en el plantejament del procès de divorci amb la UE. Jeremy Corbyn, cap del laborisme, ja s'ha ofert aquest matí per "posar en pràctica el programa" del partit, encara que les possibilitats reals de fer-ho són més aviat minses. Per la seva banda, Tim Farron, líder dels liberal-demòcrates, ha demanat també aquest migdia "la dimissió" de May i que s'abordi amb més consens la retirada de la UE. En especial, pel que fa a la proposta de May de treure el Regne Unit del mercat únic. Una idea que també ja han llançat prominents membres del partit conservador.