May es veu amb Sturgeon per primer cop des de la demanda del nou referèndum escocès

Brexit i independència, els dos temes de l'agenda. La primera ministra britànica, Theresa May, es reunirà en les properes hores a Edimburg amb la primera ministra d’Escòcia, Nicola Sturgeon, just quan el Regne Unit és a quaranta-vuit hores d'iniciar, dimecres, les converses de divorci amb la Unió Europea (UE). Abans, però, demà a la tarda, el Parlament de Holyrood aprovarà amb els vots del Partit Nacional Escocès (SNP) i dels Verds la moció que facultarà el govern de l'SNP a demanar a Londres els poders per celebrar un nou referèndum, com el que va tenir lloc el setembre de 2014. S’havia d’haver sancionat la setmana passada però l’ atemptat de Westminster va provocar la suspensió del ple.

El Brexit és el desencadenant últim de la nova ofensiva de l’SNP, en tant que "el govern britànic no s’ha mogut ni una polzada per trobar un compromís i un acord" amb les posicions d’Edimburg sobre com defensar els interessos d’Escòcia al Regne Unit del Brexit, en paraules de Nicola Sturgeon.

Des que la primera ministra d'Escòcia va anunciar dues setmanes enrere que promouria les accions necessàries per convocar un segon plebiscit entre la tardor de 2018 i la primavera de 2019, Downing Street ha estat rotund a l’hora de negar-ne la possibilitat. " Ara no és el moment", ha dit May en repetides ocasions, posició justificada en la concentració d’esforços per " aconseguir el millor acord per a Escòcia i per al Regne Unit". Des d’Escòcia se li ha respost que negar la demanda d’un parlament escollit democràticament seria inadmissible, " i un greu error" polític, segons Sturgeon. Les posicions no s’han mogut gens els darrers quinze dies.

Tant és així que a primera hora del matí, ja a Escòcia, la primera ministra May assegurava a les càmeres de la BBC que "la meva posició no canviarà; no és el moment de pensar en un segon referèndum, no és just per als escocesos quan no saben quin serà l'acord amb què arribarem amb la Unió Europea". L’SNP, per la seva banda, emetia senyals des de Bute House, la residència oficial de Sturgeon, que, com a mínim, aspira avui a conèixer quin podria ser "el calendari ideal" perquè Londres accepti la celebració d'un nou referèndum.

Fa només uns minuts, en un discurs sobre cooperació internacional que ha tingut lloc a East Kilbride, Theresa May ha tornat a adreçar un clar missatge als independentistes, per si hi havia cap dubte: "Quan aquestra gran unió de nacions, Anglaterra, Gal.les, Escòcia i Irlanda del Nord, estableix unes prioritats clares i treballem junts amb determinació, som una força imparable. Quan treballem junts, no hi ha límits". Les seves paraules contrasten enormement amb la percepció que Sturgeon té sobre com Londres treballa junt amb el govern d'Escòcia.

Difícilment avui cap de les dues interlocutores, May o Sturgeon, farà modificar les posicions de l'altra. A partir d'aquest moment, l'administració de l’estira i arronsa entre Londres i Edimburg, i la propaganda que uns i altres facin per justificar les respectives posicions esdevindrà clau per tal d'atiar o fer minvar les aspiracions d'independència dels escocesos. Les enquestes, per ara, no indiquen que sigui el desig de la majoria. Les continuades negatives de Londres a cedir podrien fer capgirar aquesta tendència, però.