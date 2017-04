Mélenchon i Macron, els més convincents en el debat a onze

A menys de tres setmanes de la primera ronda de les eleccions presidencials a França, el 25% dels espectadors que van veure dimarts el debat electoral consideren que l’aspirant d’esquerres, Jean-Luc Mélenchon, va ser el més convincent. Per darrere, el socioliberal Emmanuel Macron, que encapçala tots els sondejos com el que té més possibilitats per substituir François Hollande a l’Elisi, va obtenir l’aprovació del 21% del públic, seguit del conservador François Fillon (15%), la ultradretana Marine Le Pen (11%) i el socialista Benoît Hamon (9%). El debat, inusual pel fet que era amb els onze candidats, i que va durar prop de quatre hores, no va servir de gaire per aprofundir en les propostes de govern, ja fos per les limitacions del format televisiu o bé per l’elevat nombre de presidenciables. De fet, de mitjana, cada candidat va poder parlar uns 15 minuts.

Aquest és un dels motius pels quals France 2 va anunciar que canviava el debat programat pel 20 d’abril per una nova proposta: entrevistar individualment tots els candidats, durant uns 15 minuts, un darrere l’altre. Ara només falta que els postulants a l’Elisi hi donin la llum verda. Mélenchon ja va anunciar fa dies que no hi participaria, no tant per l’exercici en si sinó per la data escollida: tres dies abans de la primera volta. I no és l’únic que ha mostrat reticències. Marine Le Pen i Emmanuel Macron -dos dels favorits per a la segona ronda- també havien arrufat el nas.

Gairebé la majoria dels candidats volen la derogació de la polèmica reforma laboral, popularment coneguda com la llei El Khomri, que ara fa un any va fer sortir milers de persones al carrer per protestar-hi en contra. De fet, només Fillon vol ampliar-la, permetent la lliure negociació per acords majoritaris a les empreses. “Primer la llei i després el contracte”, va dir contraatacant-lo Mélenchon, assegurant que “així es creen les condicions d’igualtat i de competència lleial”. Fillon també és l’únic que vol augmentar la durada del treball legal, avui fixada en 35 hores. Mentre que Hamon i Le Pen clamen per mantenir-les, Mélenchon proposa reduir-les.

L’alternativa de divorci

“Soc l’únic candidat del Frexit”, va dir François Asselineau, fent referència al Brexit a la francesa. El líder del moviment sobiranista Unió Popular Republicana clama per una sortida d’Europa sense ni tan sols intentar negociar els tractats europeus. D’altres, com Mélenchon, només volen sortir precisament d’aquests tractats. Amb l’argument del Frexit, Asselineau va voler deixar a la seva esquerra Le Pen. Oposant-s’hi frontalament, hi havia Macron, que en el debat de dimarts va quedar clar que és el més europeista de tots.

A l’altra banda, Le Pen: “França és una universitat de jihadistes”, va etzibar-li a Fillon, a qui va acusar d’haver estat dirigint un govern que “va fer arribar els fonamentalistes islamistes al poder a Líbia”, i que ara “és França que els té en territori propi”. Acusacions a part, en aquest punt sí que la majoria dels presidenciables proposen augmentar els efectius de policia i gendarmes per fer front a l’amenaça terrorista.

És més, Asselineau, Fillon i Macron volen augmentar el pressupost de l’exèrcit. Al marge d’això, sis dels candidats volen acabar amb l’estat d’emergència sota el qual viu França des de l’endemà dels atemptats terroristes del novembre del 2015.

Tant Hamon com Macron proposen una llei moral de la vida pública. De fet, l’exministre d’Economia assegura que prohibirà als electes del seu moviment exercir alhora una altra professió. En definitiva, però, poques propostes concretes, per assegurar la transparència política. És més, durant el debat de dimarts només el trotskista Philippe Poutou va carregar contra Le Pen i Fillon, en una intervenció destacada que, fins i tot, va obtenir els aplaudiments dels assistents.