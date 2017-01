Merkel: "Junts som més forts que el terrorisme"

La cancellera Angela Merkel va dedicar ahir el seu discurs de Cap d’Any a donar confiança als alemanys davant el terrorisme de matriu islamista, que va identificar com la principal amenaça que afronta Alemanya. A pocs mesos de les presidencials, en què es trobarà amb el seu test electoral més difícil, per accedir a un quart mandat, Merkel va advertir contra el populisme i va defensar més Europa. El país encara viu sota la commoció de l’atac amb un camió contra un mercat nadalenc, atribuït al jove tunisià Anis Amri, que actuava en nom de l’Estat Islàmic.

“Per a molts, el 2016 és l’any en què el món s’ha posat cap per avall, o s’han qüestionat moltes conquestes que es consideraven assegurades, com la Unió Europea, per exemple”, va dir Merkel en el discurs retransmès per diverses cadenes. Sense esmentar-lo, va contradir també el discurs del xenòfob Alternativa per a Alemanya (AfD): “També diuen que la democràcia parlamentària no s’ocupa dels interessos de la ciutadania sinó d’uns pocs. Quina tergiversació”. Les enquestes encara donen als cristianodemòcrates de Merkel un clar avantatge, però els populistes rivalitzen per part del seu electorat i amenacen d’introduir més fragmentació a l’espectre polític alemany i de complicar l’aritmètica parlamentària. El sensacionalista Bild titulava ahir “2017, any electoral: per a Merkel ja res no és segur”, lligant el tràgic final d’any amb els dubtes sobre el futur polític de la dona que ha governat el país des del 2005. Per això la cancellera, de 62 anys, va sortir al pas dels dubtes: “Estic plenament compromesa a participar en un procés polític que veurà un debat apassionat entre els ciutadans que mai han oblidat que és un gran honor servir a la nostra democràcia i el poble”.

Més Europa

Merkel també va voler defensar més Europa com a recepta de seguretat i estabilitat, contrarestant el discurs euròfob i l’amalgama entre terrorisme i refugiats que fa la ultradreta per justificar el tancament de fronteres criticant la política d’acollida de la cancellera. Reconeixent que la construcció europea és “lenta i àrdua”, i que el Brexit ha representat un fort cop, la cancellera defensa superar els interessos estatals: “Sí, Europa s’hauria de centrar en el que realment pot ser millor que l’estat nacional. Però els alemanys no ens hauríem de deixar convèncer que un futur millor passa per una aventura nacional en solitari”.

Davant d’una ultradreta que considera l’islam incompatible amb la Constitució alemanya, Merkel va anunciar més mesures de seguretat per evitar més atacs com els del 19 de desembre. El considerat responsable de l’atac va ser mort per la policia italiana a Milà quatre dies després i els investigadors intenten determinar si va actuar amb l’ajut de còmplices.

Doble atemptat de l’Estat Islàmic a Bagdad

L’Estat Islàmic va reivindicar ahir un doble atemptat a Bagdad que va deixar almenys 28 morts i 54 ferits, mentre continua resistint Mossul, el seu feu del nord de l’Iraq, on l’exèrcit amb suport nord-americà intenta conquerir els barris de l’est de la ciutat.

Segons fonts locals, dos suïcides van detonar cinturons explosius en un carrer comercial del barri d’Al Sinak, al centre de la capital iraquiana. En un comunicat els jihadistes van reivindicar l’acció contra els musulmans xiïtes, als quals considera “renegats” de l’islam.

L’atac arriba tres dies després de l’inici de la nova fase de l’ofensiva de les autoritats iraquianes per recuperar Mossul, la segona ciutat del país, de mans del Daeix. L’ofensiva, que va començar la tardor passada, està estancada a causa de la resistència dels jihadistes i de les males condicions meteorològiques.