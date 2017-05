Merkel venç Schulz en l’últim assalt abans de les generals

La Unió Democratacristiana (CDU) d’Angela Merkel ja té el seu triplet en el superany electoral a Alemanya. Al març va vèncer en les regionals de l’estat federat de Saarland, la setmana passada a Schleswig-Holstein i ahir va donar un cop d’efecte en imposar-se clarament al Rin del Nord-Westfàlia, tradicionalment feu del Partit Socialdemòcrata (SPD). No és un estat federal qualsevol: és el més poblat del país, amb 13,1 milions d’electors. Així que els resultats electorals que se’n deriven s’interpreten com una mostra de qui va al capdavant en intenció de vot a quatre mesos que tinguin lloc les legislatives del 24 de setembre.

En aquest assaig general electoral, Angela Merkel torna a sortir reforçada. Tot i no concórrer personalment en la cita regional, la seva CDU va guanyar clarament amb un 34,2% del suport (+8 punts), segons el còmput aproximat de vots al tancament d’aquesta edició. Mala peça al teler per al candidat a canceller i expresident del Parlament Europeu, Martin Schulz, que veu com l’eufòria que va despertar al gener el seu nomenament com a líder dels socialdemòcrates alemanys -i que el va fer anar per davant de Merkel en les enquestes- no s’ha traduït en vots guanyadors, ni tan sols al landdel qual procedeix.

En unes eleccions que van tenir una participació del 65,5%, sis punts més que el 2012, l’SPD va baixar 8,5 punts per situar-se en els pitjors resultats de la seva història en aquest estat, amb un 30,6% del suport. La primera ministra del Rin del Nord-Westfàlia, Hannelore Kraft, al càrrec des del 2010, va presentar de seguida la dimissió com a líder regional en no poder reeditar el seu govern de coalició amb Els Verds, un altre partit que ha caigut dramàticament, ja que ha perdut gairebé la meitat de vots (6%). Aquests resultats eren inimaginables fa un mes per al poc conegut candidat de la CDU, Armin Laschet, que anava set punts per darrere de l’SPD a principis d’abril. En aquelles dates, Schulz havia pregonat que si el seu partit guanyava en aquest land, també seria la força més votada a nivell federal i que, per tant, ell arribaria a ser canceller.

“Estic realment tocat. Provinc d’aquest land on hem patit una sorollosa derrota electoral. I són tres eleccions regionals que no hem guanyat. No seré ara el rei de les enquestes. Però els quatre mesos que queden per a les legislatives són un bon marge de temps per competir. Una cosa és segura: lluitarem”, va reaccionar Schulz.

La CDU de Merkel dona per fet que l’efecte Schulz s’ha evaporat. Guanyar a Saarland, a Schleswig-Holstein i ara al land que és “el cor de la socialdemocràcia” fa que el partit de la cancellera “tingui el vent a favor” de cara a la gran cita electoral del 24 de setembre, tal com va reconèixer ahir el líder parlamentari democratacristià, Michael Grosse-Brömer.

L’avanç de l’extrema dreta

Un altre dels partits que surten reforçats pels resultats al Rin del Nord-Westfàlia és el Partit Liberal (FDP), que va obtenir un 12,2% dels vots (+3,6 punts). Al Parlament regional de Düsseldorf també hi seran representats, per primer cop, els populistes de dretes d’Alternativa per a Alemanya (AfD), amb un 7,8% de suport. Aquest partit amb trets xenòfobs entra així al tretzè Parlament regional dels 16 que hi ha a tot el país. Segons el còmput aproximat de vots al tancament d’aquesta edició, L’Esquerra, amb un 5%, obtindria pels pèls representació parlamentària. Amb sis forces presents al Parlament de Düsseldorf, tot indica que es produirà un pacte de Gran Coalició (SPD-CDU) com el que hi ha a escala federal. El partit de Merkel seria el soci principal i els socialdemòcrates el secundari. Com a Berlín. Com voldria haver evitat Schulz. Amb tot, el drama per als socialdemòcrates podria augmentar si L’Esquerra quedés fora del Parlament regional. Això possibilitaria que els democratacristians i els liberals de l’FDP assolissin una mínima majoria per governar, amb 92 dels 181 escons. Altres coalicions que inclouen tres partits estarien descartades d’entrada, almenys segons el que van assegurar en campanya els verds, els liberals i els mateixos socialdemòcrates. Angela Merkel, que avui rep el flamant president francès, Emmanuel Macron, ho farà ben reforçada. A partir del 24 de setembre podria assegurar el seu quart mandat com a cancellera d’Alemanya.