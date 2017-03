Merkel i Trump, la trobada més incòmoda

Donald Trump i Angela Merkel, cara a cara. Dos mesos després que el president nord-americà arribés a la Casa Blanca ha rebut aquest divendres la cancellera a Washington, en una de les visites que es preveu més incòmoda. Tots dos líders tenen poc en comú, ni per maneres ni per discurs, i han mantingut, des de la distància, posicionaments diferents respecte la crisi de refugiats.

Les falses il·lusions amb Trump

Abans de Merkel, el president nord-americà ha rebut amb honors la primera ministra britànica, Theresa May, a qui va saludar efusivament tot recordant els vells vincles de les dues nacions i aplaudint la d ecisió dels britànics d'abandonar la Unió Europea i iniciar un camí en solitari. Poc després, va ser el torn de l'israelià Benjamin Netanyahu, que portava sobre el braç els seus plans d'expansió de colònies jueves als territoris ocupats. Del Brexit i de la solució per al conflicte àrabo-israelià, Trump i Merkel tenen opinions i projectes distants i distints.

Crisi refugiats

Trump ha fet bandera de l'atac sistemàtic contra els migrants en situació irregular als Estats Units, a qui ha equiparat amb delinqüents i acostuma a referir-se als irregulars mexicans com els 'bad hombres' [homes dolents]. Durant la seva campanya electoral a la Casa Blanca, el candidat Trump ja va criticar la política migratòria de la Unió Europea, que ha liderat Merkel.

540x306 Merkel i Trump, a la Casa Blanca. / PAT BENIC / EFE Merkel i Trump, a la Casa Blanca. / PAT BENIC / EFE

Al gener, el president afirmava que Merkel ha comès un "error catastròfic" en autoritzar l'entrada del centenars de milers de migrants "sense saber d'on venen". Un mes abans, quan la revista 'Time' triava la líder alemanya com a Personatge de l'Any, a Trump va recórrer al seu mitjà de confiança i va retreure que la publicació distingís "la persona que porta a la ruïna Alemanya".

La construcció europea

A diferència d'Obama, la nova administració nord-americana està encantada amb el pròxim divorci britànic amb la Unió Europea. Trump veu en el Brexit una ocasió perquè el Regne Unit recuperi llibertat, identitat i sobirania.

"Els europeus tenim el nostre destí en les nostres pròpies mans", responia una Merke, farta de les contínues al·lusions de Trump a la desconstrucció europea, ja que augurava que al del Regne Unit li seguirien d'altres desercions del projecte comunitari.

Canvi climàtic

El p ressupost del govern nord-americà per a aquest any il·lustra a la perfecció les preocupacions de Trump: més diners per a seguretat, defensa i els veterans de l'exèrcit i retallades a serveis socials i mesures a favor del medi ambient. Obama va signar l'Acord de París per limitar les emissions de CO2 però la nova administració republicana ha situat al capdavant de l'agència per a aquestes qüestions a un gairebé negacionista dels efectes del canvi climàtic. Merkel, com el conjunt de la Unió Europea, és una fèrria defensora de les mesures i campanyes contra l'escalfament global.

Relacions amb Rússia

El 2014, la Unió Europea va fixar sancions econòmiques contra el govern rus per l'abatiment d'un avió malaisi que feia la ruta Àmsterdam-Kuala Lumpur i l' annexió unilateral de la península de Crimea. Les relacions entre els socis comunitaris i Moscou són tenses, agreujades pel suport que Vladímir Putin està donant al dictador Baixar al-Assad a la guerra de Síria.

A Washington, l'arribada de Trump a la Casa Blanca també ha fet canviar el discurs amb la històrica potència rival. El nou president és partidari de buscar un enteniment amb els russos, de qui es diu que van interferir a la campanya electoral nord-americana per beneficiar les opcions del republicà sobre les de Hillary Clinton.