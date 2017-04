Merkel avisa els britànics que no es facin "il·lusions" amb el Brexit

Angela Merkel ha advertit aquest dijous als britànics que "no es facin il·lusions" amb el Brexit . En vigílies de la cimera dels 27 membres de la UE –tots, tret del Regne Unit– la cancellera ha insistit que sobre la taula primer caldrà abordar els acords de divorci per passar posteriorment a detallar quin tipus de relació s'establirà.

Merkel ha apostat per la unitat europea en la negociació i ha afirmat que només s'arribarà a un acord quan " totes les preguntes sobre la seva sortida s'aclareixin satisfactòriament" . L'objectiu comú, ha afegit, és aconseguir " el millor resultat per a Europa i els seus ciutadans", i dissabte els 27 socis han de donar un nou "fort senyal d'unitat" i marcaran el full de ruta. La cancellera ha assegurat que tindrà una actitud "justa i constructiva" i que espera la mateixa predisposició dels negociadors britànics.

La cancellera ha avançat les tres prioritats del seu govern. Ha destacat la protecció dels interessos dels alemanys que resideixen al Regne Unit, al voltant de 100.000, i, en contrapartida, la presentació d'una "oferta justa" per als britànics que viuen a Alemanya.



En segon lloc ha garantit que treballarà per evitar que el Brexit perjudiqui els sectors exportadors i ha subratllat així mateix la importància de mantenir la cooperació en àrees vitals com la seguretat i la defensa i la lluita contra el terrorisme.

Com a tercera prioritat ha situat la necessitat d'avançar en la "història d'èxit excepcional" que suposa la integració europea, motiu pel qual ha advocat per la unitat dels 27 enfront del Brexit.