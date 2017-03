Merkel defensa la globalització davant de Trump

La cancellera d’Alemanya, Angela Merkel, va arribar ahir a Washington disposada a suavitzar les seves diferències amb el president dels Estats Units, Donald Trump. Tot i així, la tensió entre els dos líders va ser palpable tant en la seva trobada al Despatx Oval -on no es van ni mirar ni donar la mà mentre posaven per als fotògrafs- com en la roda de premsa posterior.

Durant la campanya presidencial, Trump va acusar Merkel de ser una líder “catastròfica” i d’arruïnar Alemanya” amb la seva “equivocada” política d’acollida de refugiats. “Sempre és millor parlar junts que l’un de l’altre”, va afirmar la cancellera al principi de la seva intervenció per treure ferro a les declaracions del passat del seu amfitrió. Tot seguit, va subratllar la importància de l’aliança amb els Estats Units.

L’inquilí de la Casa Blanca també va lloar la relació dels seus dos països i va agrair el suport d’Alemanya en la guerra de l’Afganistan i en el combat contra l’Estat Islàmic. “La confiança entre Alemanya i Amèrica es basa en uns valors compartits, i la nostra aliança és garantia d’un futur millor”, va dir Trump. Els dos mandataris van parlar en privat sobre l’OTAN, la cooperació econòmica i el lliure comerç, el conflicte d’Ucraïna, la relació amb Rússia i la lluita contra el terrorisme jihadista.

Interessos comuns

Tant Trump com Merkel van intentar fer bona cara malgrat que tenen posicions diferents en temes com el comerç o la immigració, conscients que els seus països tenen molts interessos en comú. Per això, es van mostrar oberts a estrènyer els seus llaços econòmics i comercials.

Merkel va defensar els efectes de la globalització com “un element de progrés econòmic” i va demanar reprendre les negociacions per aconseguir un acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units. La cancellera alemanya va explicar que a Alemanya aquest tipus de pactes amb la primera potència mundial també provoquen rebuig, però que és necessari trobar compromisos que siguin beneficiosos per als dos països. Trump s’ha posicionat en contra de tractats comercials multilaterals i es creu difícil que el seu govern prioritzi un pacte amb els europeus que fa temps que va quedar encallat -molt abans del triomf sorprenent del magnat immobiliari novaiorquès.

“No soc aïllacionista, però entenc que el lliure comerç ha de ser un comerç just. Hem sigut tractats molt, molt injustament durant molt de temps”, va dir Trump, irritat per la pregunta d’una periodista alemanya sobre les seves polítiques econòmiques proteccionistes.

Dèficit comercial i refugiats

Els Estats Units tenen un dèficit comercial amb Alemanya de 65.000 milions de dòlars. Trump, que veu xifres com aquesta com una prova de debilitat del seu país en l’economia mundial, ha promès, en diverses ocasions, renegociar acords comercials i, fins i tot, posar aranzels a productes nord-americans que es fabriquin a l’estranger. De fet, la seva política comercial va ser un dels èxits de la seva campanya i bàsica en la victòria als estats clau de l’Oest Mitjà.

Trump i Merkel també van parlar sobre la crisi de refugiats, un altre punt espinós de la seva relació. La cancellera alemanya, molt cauta, va coincidir amb Trump en la defensa de la protecció de les fronteres i va defugir criticar el polèmic veto immigratori del nord-americà. Però també va destacar la importància de “mirar” les causes que hi ha darrere de l’onada de refugiats i tractar d’ajudar-los en el seu país d’origen.

“La immigració és un privilegi, no un dret, i la seguretat dels nostres ciutadans ha de ser la prioritat”, va dir Trump. La justícia nord-americana va bloquejar dimarts el seu decret revisat per prohibir l’entrada temporal de refugiats i d’immigrants de sis països de majoria musulmana.

Els dos líders van mostrar unitat sobretot en política exterior i en el seu suport a l’aliança militar de l’OTAN, tot i que Trump va dir que els països membres han de “pagar el que deuen”. Merkel va prometre contribuir més a l’organització. Els seus lideratges són com la nit i el dia: el nord-americà és estrident i impulsiu, i l’alemanya, tranquil·la i estable. Però ahir es van mostrar disposats a treballar junts pel bé dels seus països. Això sí, Trump, fidel al seu estil, va utilitzar un tema delicat -com és l’acusació que el seu antecessor, Barack Obama, va ordenar espiar-lo- per fer broma sobre les poques coses que els uneixen: “Almenys, potser, tenim una cosa en comú”, va dir en referència a l’espionatge de la NSA a la cancellera, revelat el 2013 per les filtracions d’Edward Snowden.

L’anècdota de la trobada: “Vol que ens saludem?”

Com marca el protocol, Trump va rebre a la porta de la Casa Blanca la seva convidada i, entre les banderes nord-americana i alemanya, tots dos es van saludar i van encaixar les mans. Fins aquí tot normal, però la trobada va viure un moment controvertit i confús que deixa un dubte en l’aire: el president va ignorar la cancellera? Les imatges enregistrades quan tots dos ja estan asseguts mostren els fotògrafs i càmeres demanant una nova encaixada. Davant d’un Donald Trump impertorbable i la insistència dels professionals, Merkel es dirigeix al seu interlocutor: “Vol que ens saludem?” Però Trump no s’immuta, i la cancellera fa un gest de circumstàncies. No queda clar si Trump va desatendre la seva convidada o directament no va sentir la petició.

Washington suggereix ara que Londres també espia

La Casa Blanca ha confirmat que ha hagut de donar explicacions al govern del Regne Unit per haver suggerit que el centre de comunicacions GCHQ, part dels serveis secrets britànics, va ajudar l’anterior president dels EUA, Barack Obama, a espiar Donald Trump durant la campanya electoral del 2016. Després que diversos mitjans informessin que Washington s’havia disculpat amb Londres, l’administració republicana va subratllar que el que va fer va ser explicar a Londres que no l’havia acusat d’espionatge. La tensió es va originar dijous, quan el portaveu de la Casa Blanca, Sean Spicer, va citar durant la seva conferència de premsa una afirmació que havia fet un comentarista de la cadena conservadora Fox, Andrew Napolitano, sobre les acusacions que Trump insisteix a fer, sense cap prova, que Obama va punxar el telèfon de la seva torre de Nova York el 2016.