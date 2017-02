Merkel insta Erdogan a respectar les llibertats

Van parlar de tot però sense arribar a res en públic. Aquest va ser el resultat de la reunió d’ahir a Ankara entre la cancellera alemanya, Angela Merkel, i el president turc, Recep Tayyip Erdogan. En la roda de premsa posterior a la trobada de dues hores i mitja, que s’esperava tensa, la picabaralla més gran va ser sobre la llibertat de premsa i sobre si tenia sentit definir el terrorisme com a “islamista”. Merkel va prometre més cooperació en lluita antiterrorista i que aviat arribarien els fons promesos per atendre els refugiats.

La trobada va ser cordial però sense grans demostracions d’entusiasme. Merkel va saludar un controvertit cap d’estat que tampoc es va mostrar complagut. Hi havia molts temes a tractar i la majoria espinosos. De portes enfora van escollir la discreció, però la manca d’anuncis de mesures concretes va palesar que continuen les desavinences.

En la seva primera visita després del cop d’estat fallit del 15 de juliol passat, Merkel va donar suport a la societat turca. “Amb aquell [intent] de cop, vam veure com el poble turc va fer costat a la democràcia i a les regles democràtiques a Turquia”, va emfatitzar la cancellera, que ho va aprofitar per llançar un dard als turcs: “És important que les llibertats d’opinió es respectin i, en relació a això, hem parlat sobre llibertat de premsa”. “L’oposició també és part de la democràcia”, va insistir Merkel, referint-se a la repressió contra els opositors.

Erdogan no va dir res aleshores, però de ben segur que, en privat, el president va enumerar la llista de greuges que des de fa mesos tenen tant ell com els membres del govern turc. Alemanya, on viuen tres milions de persones d’origen turc, és també una de les bases a Europa de la confraria del teòleg Fethullah Gülen, acusat per Ankara d’estar darrere de l’alçament. És, a més, refugi i centre de captació de militants del grup armat kurd PKK i del marxista-leninista DHKP/C, considerats “terroristes” per Turquia i la UE.

Prop de 40 militars turcs d’alt rang que han treballat per a l’OTAN a Alemanya han demanat asil en aquell país. Turquia, que acusa Berlín “d’allotjar terroristes”, en demana l’extradició. En un cas similar, el Suprem grec va rebutjar fa una setmana retornar vuit suposats colpistes. “Si Grècia i Alemanya continuen amb la seva actitud negativa amb Turquia, aleshores Turquia no té cap altra opció que relaxar la mà amb els migrants”, va alertar ahir Ilnur Cevik, assessor d’Erdogan, que no va afegir res.

Canvi de sistema

Merkel va defensar la independència dels seus jutges. “Els nostres tribunals decidiran basant-se en proves. Hem de respectar la independència i les decisions dels jutjats”, va dir. En relació a això, l’alemanya va apostar per “la separació de poders” quan se li va preguntar per la conversió de sistema parlamentari a presidencial que Erdogan vol aprovar en referèndum. “L’oposició no diu la veritat”, va apuntar el president, que va assegurar que en el seu projecte “la justícia farà les seves funcions”.

La confrontació final entre els dos mandataris va ser terminològica. Merkel i Erdogan van subratllar el seu acord per afrontar “tots els tipus de terrorisme”. Amb tot, el turc va retreure a la cancellera haver fet servir el terme “terrorisme islamista”. “El terrorisme no es pot vincular a l’islam. Personalment, com a president musulmà, no ho puc acceptar”. L’alemanya va mirar de calmar les aigües: “La llibertat de religió és molt important com a part de la democràcia. Hi ha una diferència entre islam i islamisme”.