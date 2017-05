Merkel ja no creu en l'aliança amb els EUA: "Els europeus hem de forjar sols el nostre destí"

Europa ja no pot comptar amb els Estats Units com a aliat. És la conclusió que treu la cancellera alemanya, Angela Merkel, de la cimera del G-7 i la reunió de l'OTAN celebrades aquest cap de setmana.

Sense mencionar el president dels Estats Units, Donald Trump, la líder alemanya ha dit en un acte de campanya a Munich –Alemanya celebra eleccions generals al setembre– que els dies en què Europa podia comptar completament amb els altres s'han acabat. "És el que he notat els últims dies", ha dit, fent una clara al·lusió a les reunions amb el president republicà. "L'única cosa que puc dir és que els europeus hem de forjar el nostre destí sols –amb bona sintonia amb els Estats Units i amb el Regne Unit, esclar– i treballar com a bons veïns quan sigui possible amb altres països, fins i tot amb Rússia", ha dit la cristianodemòcrata.

"Hem de ser conscients que haurem de lluitar sols pel nostre destí, pel nostre destí com a europeus", ha afegit.

Els dos dies de cimera del G-7 a Itàlia han fet evidents les diferències entre Trump i els altres socis d'aquest club –Alemanya, França, el Regne Unit, Itàlia, el Canadà i el Japó–. Les discrepàncies afecten temes clau, que els líders del G-7 donaven per assumits des de fa temps.

Tot i que Trump ha acabat cedint sobre un pla per lluitar contra el proteccionisme, ha rebutjat posicionar-se a favor de l'Acord de París, que lluita contra el canvi climàtic, i ha dit que prendrà una decisió al respecte aquesta setmana. Al final de la cimera, Merkel ha qualificat de "molt insatisfactòria" la discussió mantinguda sobre el pacte climàtic. "No tenim cap senyal sobre el que faran els Estats Units", ha dit.

Al contrari que la seva homòloga alemanya, però, i fidel a la seva visió particular de les coses, per al republicà la gira europea ha sigut tot un èxit: "Just acabo de tornar d'Europa. El viatge ha sigut un gran èxit per a Amèrica. Una feina dura però amb grans resultats!".