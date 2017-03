Merkel es nega a negociar la sortida com marca Londres

Primer el divorci, després l’amistat. Angela Merkel vol anar pas a pas en les negociacions amb el Regne Unit i ahir ja va fer una esmena a les pretensions de Theresa May sobre com s’ha de dirigir la sortida del club comunitari, la primera discordança quan encara els negociadors no han pres les seves posicions. “La negociació primer ha d’aclarir com desfarem els nostres vincles actuals”, va matisar la cancellera alemanya, per a qui tan sols quan s’hagi arribat a un acord en aquest punt es podrà començar a parlar “de la futura relació” de les dues parts. Per contra, els britànics han plantejat que totes dues qüestions es facin alhora.

Des de Berlín, Merkel va avançar la pretensió dels europeus de tancar els drets dels tres milions de residents comunitaris al Regne Unit perquè el Brexit tingui “la mínima repercussió possible” sobre aquest col·lectiu. La cancellera va lamentar el pas iniciat per Londres, perquè suposa perdre “un soci important i fort”.

Reaccions satisfactòries

En canvi, el president nord-americà, Donald Trump, un entusiasta del Brexit, va confiar que els britànics continuïn sent un “líder fort a Europa”. Molt més radical va ser un altre brexiter incorregible, Nigel Farage, líder del xenòfob UKIP, que va aprofitar per atacar “l’error” europeu. “M’agradaria veure com es trenca la Unió Europea”, va indicar. En la mateixa línia, el populista holandès Geert Wilders felicitava els britànics i augurava un Nexit, és a dir, el divorci dels Països Baixos de la UE.