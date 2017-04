Merkel refreda les “il·lusions” dels britànics pel Brexit

Angela Merkel segueix el guió establert amb els socis comunitaris i avisa que les negociacions del Brexit es faran per parts: primer el divorci, i només després de tancar-lo es començarà a parlar de la nova relació que els socis europeus tindran amb el Regne Unit. A les portes de la cimera dels Vint-i-set -sense cap representant del govern de Londres- que es fa demà a Brussel·les, la cancellera ha refredat les expectatives dels que encara creuen que amb la sortida del club europeu deixaran de tenir obligacions i conservaran certs privilegis. Les coses clares -va venir a dir l’alemanya davant del Bundestag-: després del Brexit el Regne Unit passarà a tenir “l’estatus de país tercer” i, per tant, “no podrà tenir els mateixos o fins i tot més drets que com a membre de la UE”. Malgrat l’obvietat -repetida per les autoritats de Brussel·les durant la campanya del referèndum i un cop celebrat-, Merkel va afirmar que té la impressió que “alguns [britànics] encara mantenen il·lusions sobre això, tot i que és una pèrdua de temps”. Amb tot, la cancellera va assegurar que negociarà amb actitud “justa i constructiva”.

La percepció de la cancellera pot ser encertada, tot i que per primer cop els britànics que creuen que el Brexit és un mal negoci són més que els que confien que fora de la Unió els anirà millor. Una enquesta del diari Times posava xifres al desencant: el 45% dels ciutadans opinen que el divorci amb Brussel·les és una mala decisió, dos punts més que en el sondeig anterior, mentre que els que n’estan encantats han baixat en tres dècimes, fins a situar-se en el 43%. El que sí que és més clar, segons la demoscòpia, és el resultat de les eleccions generals avançades al 8 de juny, que cada cop donen una distància més gran entre els conservadors de Theresa May i els laboristes de Jeremy Corbyn, per la davallada del suport popular d’aquest últim.

Enfortida a Westminster

Des de Leeds, al nord d’Anglaterra, i enfundada en l’uniforme electoral, la primera ministra britànica va interpretar la galleda d’aigua freda a les “il·lusions” com una mostra que les negociacions es presenten difícils. El repte i el virtual enrocament europeu són propicis per als interessos de May, ja que li donen la raó i justifiquen la seva decisió d’avançar tres anys els comicis per enfortir el seu govern de cara a plantejar un Brexit dur. En clau interna, la conservadora va posar èmfasi a remarcar que la cita electoral del juny va més enllà, que no té res a veure amb altres comicis anteriors. Es tracta, va afirmar, d’una votació “per al futur”, en què s’ha de tenir en compte que uns conservadors reforçats al Parlament de Londres disposaran d’una “mà forta” per negociar amb les cancelleries les condicions del Brexit. L’alternativa, va dir, és un “líder dèbil”, Corbyn.

Detingut amb ganivets a prop de Westminster

Forces antiterroristes de Scotland Yard van detenir ahir al voltant del Parlament de Westminster un individu armat amb tres ganivets de grans dimensions. L’home, de 29 anys, va ser arrestat sota l’acusació de “comissió, instigació i preparació d’un atac terrorista”, segons un comunicat de la policia, que va explicar que el sospitós estava sota el radar d’una operació d’intel·ligència més àmplia que estava en marxa a la capital de Londres. L’operació policial no va provocar cap ferit i va afectar lleument el trànsit de la zona, on un terrorista ja va matar cinc persones el 22 de març.