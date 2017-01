Més d'un milió de britànics firmen en 48 hores una petició contra la visita de Trump al Regne Unit

Més d' 1.3 milions de persones han signat al Regne Unit en 48 hores una petició virtual a la pàgina del Parlament britànic perquè es retiri la invitació per a una visita d’Estat al president nord-americà, Donald Trump, que Downing Street va emetre la setmana passada, arran del viatge a Washington de la primera ministra, Theresa May.

Downing Street, però, refusa prendre-les en consideració, i en un comunicat de fa uns minuts, ha anunciat que la "'premier' està molt feliç" d’haver convidat Trump en nom de la reina. "La invitació ha estat emesa i ja ha estat acceptada", ha indicat la mateixa portanveu. Una visita d'Estat implica una recepció per part de la reina i el fet d'adreçar-se als membres del Parlament, en una sessió conjunta de les dues càmeres.

El pragmatisme de la diplomàcia britànica i el pes de la real politik s’han tornat a posar en evidència arran de l’ordre executiva de Trump, que la setma­na passada prohibia, durant un mínim de 90 dies, l’entrada als Estats Units de ciutadans de set països de majories musulmanes, amb l’excusa de la seguretat davant del terrorisme de signe jihadista.

Oficialment, el Number 10 no está “ d'acord amb aquestes restriccions, no és com ho faríem”, segons la portaveu . Però el que s’interpreta des de diferents posicions de l’arc polític britànic com un atemptat contra els drets humans més elementals, i que està provocant moltes reaccions de protesta als Estats Units, no és raó suficient perquè el govern posi en risc la dita especial relació entre Londres i Washington. Menys encara quan en joc hi ha un acord comercial a negociar de forma el més ràpida possible per donar aire a la Gran Bretanya post-Brexit. Trump ha promés May que en tancaran un en no més de sis mesos un cop s’hagi formalitzat el divorci amb la Unió Europea (UE), en principi poc abans de l’estiu de 2019.

En les pròximes hores, el president de la Cambra dels Comuns, John Bercow, decidirà si la petició ciutadana contra el caràcter d’Estat de la visita de Trump és debatrà demà. Fa un any pràcticament, els parlamentaris ja van abordar la possibilitat de prohibir l’entrada al Regne Unit a l’aleshores candidat a la presidència nord-americana per algunes de les manifestacions ofensives contra els drets humans i les minories que etzibava durant la campanya.