Mèxic extradeix el Chapo als EUA

El govern mexicà ha extradit el líder del càrtel de Sinaloa, Joaquín 'el Chapo' Guzmán, als Estats Units l'últim dia de la presidència de Barack Obama perquè afronti càrrecs per narcotràfic, blanqueig de diners i homicidi, entre d'altres.

L'extradició del Chapo: un gest per salvar la caraEl ministeri d'Afers Exteriors mexicà ha informat en un comunicat que ha posat Guzmán a disposició de la Procuradoria General de la República i, a través d'aquesta institució, el govern l'ha entregat aquest dijous a les autoritats dels Estats Units.

Enmig d'un fort operatiu de seguretat, el Chapo ha sigut traslladat des de la presó de Ciudad Juárez, on estava reclòs des del maig passat, a l'aeroport d'aquesta població fronterera amb els Estats Units. Des d'allà ha volat cap a Nova York, on afrontarà sis processos penals que té pendents als Estats Units.

El departament de Justícia nord-americà ha confirmat l'arribada del Chapo a territori dels EUA i ha agraït en un comunicat al govern mexicà del president Enrique Peña Nieto "la seva àmplia cooperació i assistència per assegurar l'extradició de Guzmán".

Joaquin “El Chapo” Guzman Loera Has Arrived in the United States https://t.co/D4yuuTPP0e