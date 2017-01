Mèxic diu que no pagarà el mur de Trump

El govern de Mèxic no pagarà el mur fronterer de Donald Trump. En un missatge televisat al país, el president, Enrique Peña Nieto, ha rebutjat aquesta matinada la decisió del nou inquilí de la Casa Blanca d'ordenar la construcció de la barrera i ha afegit que "Mèxic no creu en murs".

Trump va insistir dimecres a signar l'ordre executiva per erigir una "barrera física infranquejable", i que Mèxic ha de pagar-ne "d'alguna manera" la construcció. Peña Nieto, que ha de viatjar a Washington el 31 de gener en una de les primeres visites a Trump de mandataris estrangers, sempre ha rebutjat aquesta idea: "Ho hem dit una vegada i una altra: Mèxic no pagarà cap mur".

Nieto ha posat els 50 consultats de Mèxic a disposició dels migrants per defensar els seus drets: "Allà on hi hagi un Mexicà el seu país li ha de fer costat". I ha recordat que el seu govern està renegociant les noves regles del joc en matèria de "cooperació, comerç, inversions, seguretat i migracions" a la regió nord-americana. Peña Nieto ha dit que prendrà decisions un cop tingui els informes de la delegació oficial encapçalada pel seu ministre d'Exteriors que és aquests dies a Washington.

Milers de milions

En una entrevista a la cadena ABC emesa aquesta matinada, Trump ha reiterat que "Mèxic ha de pagar el 100% del cost d'aquest mur". Però el Congrés haurà d'aprovar el pressupost, que s'estima en milers de milions d'euros i no queda clar d'on sortiran els fons. La barrera, que Trump defineix com "físicament infranquejable", de 3.200 kilòmetres de longitud té a més un elevat cost de manteniment. L'ordre executiva parla de contractar a més 10.000 policies de frontera.

"Una nació sense fronteres no és una nació", va dir Trump en una conferència al Departament de Seguretat Nacional. "Des d'avui els Estats Units recuperen el control de la seva frontera".