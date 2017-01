De Michelle a Melania

Quan Michelle Obama va dir, a l’última convenció demòcrata, que cada dia es lleva “en una casa construïda per esclaus” i veu les seves dues filles, “dues joves negres i intel·ligents, jugant amb els seus gossos a la gespa de la Casa Blanca”, buscava demostrar que el Somni Americà segueix viu i que la diversitat del seu país “no és una amenaça” sinó que “defineix el que són”. L’elecció del seu marit el novembre del 2008 com a primer president afroamericà va ser històrica i, aquell dia, molts americans van sentir que la igualtat racial al seu país era possible.

“Tu has fet que la Casa Blanca sigui un lloc per a tothom”, va assegurar l’encara president nord-americà, Barack Obama, en el seu recent discurs de comiat. Així, va donar les gràcies a la seva esposa, la primera dama, per la seva feina durant els últims vuit anys. Però també va subratllar, de manera velada, el fet que per primer cop a la història dels EUA la família presidencial no fos blanca.

Aquest divendres, Donald Trump jurarà el càrrec de president i la seva dona es convertirà en la primera dama del país. La seva antecessora, la primera afroamericana a ocupar aquest càrrec, li passarà el testimoni. Melania Trump es convertirà en la primera primera dama nascuda a l’estranger des del 1825 -la primera va ser Louisa Adams, la dona del president John Quincy Adams.

Per tant, Trump, nascuda a Eslovènia el 1970, serà la primera primera dama immigrant en la història contemporània. Aquest fet és significatiu després d’una campanya divisiva en la qual el seu marit va utilitzar una retòrica considerada, per molts, antiimmigració. “Jo vaig seguir la llei i mai vaig pensar a quedar-me sense tenir papers [visat de residència]”, va dir Melania Trump en una entrevista a la televisió MSNBC durant la campanya per explicar per què donava suport al programa electoral sobre immigració del seu marit. Per a ella, no va insultar els immigrants mexicans, ja que parlava dels “indocumentats”.

El rol de primera dama

Els nord-americans saben poca cosa de la seva futura primera dama. A diferència de Michelle Obama, Melania Trump només va fer un míting a favor del seu marit i el va acompanyar en poques ocasions.

En les properes setmanes i mesos, donarà a conèixer quins seran els seus objectius com a primera dama. En un dels seus pocs actes electorals, va prometre que treballaria per la defensa dels drets de les dones i dels nens i que lluitaria contra l’assetjament a internet, especialment a les xarxes socials. “La nostra cultura s’ha tornat molt cruel i molt dura, especialment per als nens i adolescents”, va lamentar. La seva promesa, però, va provocar que molts li demanessin que comencés primer pel seu marit -que utilitza Twitter per atacar, i insultar, els seus adversaris.

Contra l’obesitat

Durant els seus anys a la Casa Blanca, Obama ha treballat per incentivar els joves perquè estudiïn i ha pressionat per millorar la vida de les famílies dels militars. Un dels seus objectius principals va ser reduir l’obesitat entre els nord-americans i, especialment, entre els més petits.

La seva campanya per aconseguir que els àpats de l’escola fossin més sans o per motivar els nens i nenes a fer esport va ser aplaudida per molts, però també censurada per molts altres que creien que la primera dama i, per tant, el govern, volia dictar la manera en què els nord-americans havien de viure.

Quan era petita, Obama va tenir problemes d’obesitat infantil i, més tard, un metge la va advertir sobre el pes de les seves filles. A la Casa Blanca, va decidir compartir l’experiència i va intentar treballar amb la indústria de l’alimentació i el Congrés per fer més accessibles els aliments saludables.

Tanmateix, després d’aconseguir millorar els àpats escolars mitjançant una legislació federal, va decidir evitar la política per les crítiques dels republicans a la seva iniciativa. De fet, va preferir utilitzar els mitjans de comunicació i les xarxes socials per tirar endavant un altre programa per animar els nens i nenes a fer més exercici.

Sota el lema “A moure’s”, la primera dama va fer actes en els quals es posava roba esportiva i corria o feia flexions a dins de la Casa Blanca. Un cop, en un vídeo, va animar els infants a moure’s mostrant els seus dots amb el hula-hoop. Va fer girar el cèrcol al voltant de la cintura 142 vegades.

Michelle Obama ha sigut una primera dama popular, més que el seu marit. I ha sigut un actiu per al seu marit tant a la Casa Blanca com durant les seves campanyes electorals. En l’última, va fer dos discursos que van causar sensació. El primer, a la convenció demòcrata del juliol passat, i el segon, dos mesos més tard, quan va censurar la campanya de Donald Trump i les seves paraules obscenes sobre les dones que va destapar un vídeo del 2005. “Això no és normal. És vergonyós. És intolerable. No importa quin sigui el teu partit, cap dona mereix ser tractada així”, va afirmar llavors.

Tot i l’ajuda dels Obama, Hillary Clinton, la primera candidata presidencial dona, i ex primera dama, va perdre les eleccions contra Donald Trump. El magnat immobiliari novaiorquès i la seva família es traslladaran a la Casa Blanca. Melania i el seu fill, Barron, però, no ho faran fins al juny que ve, quan s’acabi l’any escolar.

Una dama poc popular

A l’inici de la presidència del seu marit, Trump serà una de les primeres dames amb la popularitat més baixa, ja que només un 29% dels nord-americans tenen una visió favorable d’ella. En part, perquè una majoria no la coneix prou i no sap què opinar-ne, però també perquè l’última campanya ha sigut una de les més divisives de la història recent del país. En això últim, Trump coincideix amb Louisa Adams. El seu marit va ser el primer mandatari que va arribar a la Casa Blanca sense guanyar el vot popular i després d’una elecció molt bruta.