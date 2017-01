Michelle Obama s'acomiada amb un emotiu discurs

La primera dama dels Estats Units, Michelle Obama , ha enviat un missatge als joves en el seu últim discurs abans d'abandonar el càrrec el proper 20 de gener. "No deixeu que ningú us digui que no sou importants o que no teniu un lloc en la nostra història", els ha demanat.

"La gloriosa diversitat del país no és una amenaça, sinó el que som", ha dit Obama i ha afegit que "vull que tots els joves sàpiguen que aquest país els pertany".

El moment més emotiu del parlament ha sigut cap al final, quan ha fet referència als últims vuit anys i a la seva feina com a primera dama: "Ha sigut l'honor més gran de la meva vida", ha dit entre llàgrimes.

"Being your First Lady has been the greatest honour of my life" - @MichelleObama in tears as she ends final speech as First Lady pic.twitter.com/1tYNMuA5SK