Mig centenar de morts en un atac militar a un camp de refugiats

Almenys 52 persones van morir i més d’un centenar van quedar ferides en un bombardeig per error de l’exèrcit de Nigèria en un camp de refugiats a l’estat de Borno, prop de la frontera amb el Camerun. L’organització Metges Sense Fronteres va denunciar l’atac “a gran escala contra persones vulnerables” que eren al camp fugint de la violència dels jihadistes.

Sense concretar la xifra de víctimes, el mateix exèrcit va confirmar l’atac, però el va emmarcar en una operació militar contra el grup terrorista nigerià Boko Haram. Entre les víctimes hi ha civils i també personal humanitari de Metges Sense Fronteres i sis treballadors del Comitè Internacional de la Creu Roja.

Condol presidencial

Segons el comandant Lucky Irabor, el bombardeig es va produir al matí i responia a una informació, que va resultar falsa, que en aquella zona de la ciutat de Rann hi havia terroristes de Boko Haram. “Desafortunadament, però, es van veure afectats altres civils, que eren als voltants de la zona”, va assegurar el militar que va dirigir l’operació. El president, Muhammadu Buhari, va lamentar l’equivocació “accidental” dels seus militars i va transmetre el seu condol als familiars dels morts.

“La seguretat dels civils ha de ser respectada. Fem una crida urgent a totes les parts perquè facilitin les evacuacions mèdiques per via aèria o per carretera als supervivents que necessiten atenció d’urgència”, va apuntar Metges Sense Fronteres. L’organització va afirmar que està preparada amb equips mèdics al Txad i el Camerun per atendre les desenes de ferits.

Boko Haram ha matat més de 20.000 persones i n’ha obligat més de 2,5 milions a fugir de casa seva des que va començar la seva activitat terrorista el 2009.