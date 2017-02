Milers d'evacuats a Califòrnia per danys en una presa del llac Oroville

Les autoritats del nord de Califòrnia han hagut d' evacuar a correcuita desenes de milers de persones aquest diumenge a la nit per por d'inundacions després dels danys que ha sofert una presa del llac Oroville.

Tot i les preocupacions inicials per un col·lapse imminent, les autoritats han informat a última hora de la nit que el nivell d'aigua de l'embassament havia baixat, s'havia aturat el flux d'aigua desbordada i s'havia estabilitzat la situació de manera temporal.

Flows over the auxiliary spillway have ceased. 100,000 cfs continue down the main spillway. @ButteSheriff