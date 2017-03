Milers de manifestants a Rússia en contra de la corrupció

De Vladivostok a Sant Petersburg, més de 80 ciutats i localitats russes s'omplien aquest diumenge de milers de manifestants contra la corrupció del primer ministre Dmitri Medvédev. El líder de l'oposició, Aleksei Navalni ha estat detingut juntament amb d'altres 130 activistes.

Navalni havia fet una crida a aquestes manifestacions després de fer públic un vídeo que acusa el primer ministre de controlar un imperi immobiliari a través d'una xarxa oculta d'ONGs.

Navalni ha estat detingut a la manifestació de Moscou, que havia estat prohibida per les autoritats. De moment, només les xifres de la policia han estat facilitades: prop de 8.000 persones s'haurien manifestat pels carrers de la capital, una xifra que és excepcional per una manifestació no autoritzada.