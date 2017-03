El Ministre de l'Interior francès, sota sospita per sous ficticis a les seves filles

El Ministre de l'Interior francès, Bruno Le Roux, hauria utilitzat les seves dues filles com a assistents parlamentàries durant diversos períodes vacacionals entre el 2009 i el 2016, segons ha revelat la televisió francesa 'TMC'.

El Primer Ministre francès, Bernard Cazeneuve, després de conèixer aquestes informacions, ha convocat Le Roux al seu despatx perquè el polític doni explicacions, avui dimarts, sobre els contractes de les seves dues filles durant l' etapa que va exercir com a diputat. De moment, però, la Fiscalia Nacional Financera no s'ha pronunciat al respecte i no ha iniciat cap investigació judicial.

Segons ha explicat la cadena francesa, les filles de Le Roux haurien estat contractades com a assistents del seu pare el 2009, quan tenien 15 i 16 anys, durant els períodes de vacances escolars, de pocs dies de durada. Aquesta pràctica hauria durat fins l'any passat, el 2016. Durant set anys, difon la mateixa televisió, haurien arribat a firmar, cada una d'elles, 14 i 10 contractes amb l'Assemblea Nacional, mentre estudiaven, primer, a l'institut, i després, a la universitat.

Tot i que l'edat mínima per treballar a França és de 16 anys, és legal contractar menors durant les vacances escolars sota determinades condicions. De totes maneres, la cadena 'TMC' ha revelat que les filles de Le Roux estarien realitzant altres activitats mentre estaven contractades pel seu pare, per exemple, viatges becats a l'estranger.

Bruno Le Roux, a través del gabinet del Ministeri de l'Interior, ha defensat la legalitat dels contractes. A més, ha considerat normal que els menors treballin durant les vacances i ha puntualitzat que, en el cas de les seves filles, els encarregava treballs que es podien fer a distància.

Aquest cas arriba una setmana després que François Fillon, el candidat conservador a les presidencials franceses, fos imputat per un presumpte delicte de malversació de fons. El polític francès, igual que Le Roux, havia contractat la seva dona i dos dels seus fills com a assistents parlamentaris i els havia pagat un sou "fictici" sense que estiguessin exercint el càrrec.