"Molta gent llançava els nens fora per salvar-los de les flames"

Mahad, un resident a l'edifici incendiat aquesta matinada a Londres, que hi vivia des del febrer, ha relatat aquest matí a la BBC les circumstàncies en què ha pogut escapar-ne: "Era al meu pis, amb la meva dona i els meus dos fills, de 2 i 3 anys, i, de sobte, he començat a sentir cops i crits. M'he aixecat perquè picaven a la porta. La gent cridava que hi havia foc i que s'estava escampant amb molta rapidesa. Hem pogut fugir tot i el fum, que no deixava veure res. Hi havia molta confusió, la gent tractava de sortir per les escales, algunes duien maletes."

Molt afectat pel que acabava de viure, Mahad ha confirmat que " alguna gent llançava per la finestra nens per intentar salvar-los de les flames". L'home, de 27 anys, també ha assegurat que "els bombers han tingut moltes dificultats per accedir a l'edifici. S'han trobat tanques i obstacles que no els han posat les coses fàcils".

540x306 Un bomber amb un mànega intenta apagar el foc / EFE Un bomber amb un mànega intenta apagar el foc / EFE

Per la seva banda Moira Samuels, resident de la zona, just al davant de la torre incendiada, ha assegurat per la seva banda que "a la una i mitja de la matinada, només hi havia una petita part de l'edifici en flames. Poc després, la meva filla, plorant, m'ha advertit que el foc s'escampava molt ràpidament. A les quatre, tot cremava." El mateix ha confirmat Samira, també a la BBC: "El foc ha calat molt ràpidament. Al voltant de la una i mitja, només es concentrava al voltant del tercer pis o quart pis. Després, en un tres i no res, el conjunt dels 23 (sic) pisos de l'edifici estaven en flames, molta gent demanava ajuda a crits i llançava els nens fora. Tots ens sentim molt impotents perquè ningú no podia arribar-hi per agafar-los".

L'edifici havia estat acabat de restaurar a finals de l'any passat, després de dos anys de treballs i una inversió de deu milions de lliures. I encara que havia passat revisions de seguretat anti-incendis dels bombers, un grup d'inquilins de la torre havia denunciat les condicions en què es trobava. "En veure les notícies sobre la catàstrofe, és massa aviat per endevinar el nombre de víctimes mortals que hi pot haver" han comentat. "Però hem publicat nombrosos advertiments en els últims anys sobre les molt pobres condicions de seguretat, tant de l'edifici Grenfell com d'altres parts de Kensington i Chelsea. Totes els nostres advertiments han caigut en sac trencat. El que ha passat era inevitable i només es tractava d'una qüestió de temps".

Un home identificat com Methrob, que vivia al pis 17, ha declarat a LBC Ràdio: "He sentit els camions de bombers, fet que m'ha alertat que alguna cosa estava passant. A l'edifici no hi havia cap alarma d'incendi, no tenim un sistema integrat d'alarma d'incendi". Methrob ha dit també "el veritable problema va ser quan es va incendiar el revestiment exterior, que cremava com un llumí". Segons el testimoni, el foc es podria haver originat en el quart pis. El mateix resident ha confirmar les pors del grup d'habitants que havien denunciat les condicions de seguretat de l'edifici.