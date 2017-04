Gairebé mig milió de persones han hagut de fugir de Mossul per la guerra, segons l'ONU

Gairebé mig milió de persones s'han vist obligades a escapar de la ciutat de Mossul, situada al nord de l' Iraq, segons han explicat les Nacions Unides, per l'ofensiva de l'exèrcit iraquià per recuperar la ciutat, ara en mans de l' Estat Islàmic. Aquest dimarts es compleixen set mesos exactes des de l'inici dels combats.

En un comunicat, l' Oficina de Coordinació d'Afers Humanitaris (OCHA) assegura que "més de 493.000 civils han abandonat Mossul i ho han deixat tot enrere".

El text indica, a més, que almenys mig milió més de persones "es troben encara atrapades a l'oest i el nord de la ciutat, zones encara controlades pels militants jihadistes i on, avui en dia, es lluita casa per casa".

La coordinadora humanitària per l'Iraq de l'ONU, Lise Grande, ha dit que el gran volum de civils que encara fuig de Mossul és "impressionant": "Estem fent tots els possibles, però la batalla és llarga".

Dificultats

Amb tot, segons Grande, els combats a l'oest de la ciutat estan sent molt diferents dels de la zona oriental, ja recuperada.

"És una zona molt més dura: hi ha molts més ferits, les cases estan sent destruïdes i no hi ha gairebé ni menjar ni aigua potables", ha dit la coordinadora de l'ONU, que també ha demanat a les parts del conflicte que "facin tots els possibles per assegurar la protecció tant de civils com d'infraestructures".