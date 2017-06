El Moviment 5 Estrelles s'estavella a les municipals italianes

El Moviment 5 Estrelles (M5S, per les sigles en italià) ha quedat fora de la segona volta de les eleccions municipals a les principals ciutats italianes, fet que suposa un dur revés per a la formació de Beppe Grillo, que l'any passat va conquerir Roma i Torí.

En aquestes eleccions municipals -celebrades aquest diumenge- estaven cridats a votar uns 9 milions d'italians per renovar 1.004 ajuntaments, inclosos els de Palerm, Gènova, Catanzaro i L'Aquila, capitals regionals. També es va votar en 21 capitals de província. A excepció de Palerm, a cap de les ciutats més importants on es votava els candidats van superar el 50%, de manera que s'haurà de celebrar una segona volta, prevista per al 25 de juny.

La segona volta es disputarà exclusivament entre les coalicions de centreesquerra i centredreta i, en pocs casos, alguna llista cívica. L'M5S de Grillo ha quedat fora amb resultats pitjors del previst, sobretot si tenim en compte les victòries a Roma i Torí de fa un any .

L'únic gran triomf en aquestes eleccions ha sigut la confirmació a Palerm de l'actual alcalde i candidat del centreesquerra, Leoluca Orlando, que començarà el seu cinquè mandat després d'aconseguir un 46% dels vots, superant la barrera del 40% per evitar la segona volta que preveu la llei electoral siciliana.

Càstig a la divisió dins el partit

A l'M5S justifiquen els resultats assegurant que són els únics que es presentaven en solitari contra les grans coalicions, però alguns analistes destaquen que el partit de Beppe Grillo ha pagat cares les seves contínues picabaralles.

A Gènova, la ciutat natal de Beppe Grillo, l'M5S presentava un candidat oficial, Luca Pirondini, que ha obtingut el 18,1% dels vots, però també competien a la mateixa ciutat dos antics membres expulsats del moviment.

A més del revés del Moviment 5 Estrelles, aquestes eleccions també han revelat que els grans partits s'han de presentar en coalicions si volen guanyar, fet significatiu en vista de les generals previstes per al febrer de 2018.

El Partit Demòcrata (PD) de Matteo Renzi manté la seva decisió de presentar-s'hi en solitari, mentre que els bons resultats aconseguits en coalició podrien animar els líders dels dretans Força Itàlia, Lliga Nord i Germans d'Itàlia a deixar de banda les seves diferències i triar un candidat comú a escala nacional.