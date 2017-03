Mubàrak, en llibertat en els propers dies

El fiscal general d'Egipte va ordenar dilluns l'alliberament de l'enderrocat president Hosni Mubàrak. L'ordre arribava després de la seva absolució, a principis d'aquest mes, en el judici per l'acusació de la mort de 800 manifestants durant les protestes que el van enderrocar el 2011. Segons el tribunal, no es pot demostrar la implicació de Mubàrak en la repressió de les manifestacions. La majoria de policies implicats també han evitat la presó.

Mubàrak, que complia condemna per malversació de fons públics a l'hospital militar de Maadi, tornarà a la residència on vivia abans d'arribar a la presidència d'Egipte, al 1981. "Confio que abandoni la clínica en un o dos dies", declarava Farid el Dib, el seu advocat, a la premsa egípcia. Segons El Dib, l'exdirigent egipci s'instal·larà al barri cairota d'Heliòpolis i no podrà sortir del país". El-Dib va afegir que els actius del president deposat encara estan congelats.

Al gener de 2016, el Tribunal de Cassació va confirmar una condemna de tres anys per Mubarak i els seus dos fills Gamal i Alaa per ús de fons públics en benefici propi. Després del veredicte, els fills de Mubarak van ser posats en llibertat pel temps servit, ja que ja havien estat a la presó durant més de tres anys en espera de judici.

El que va començar com "el judici del segle", al 2011, ha acabat doncs amb l'excarceració imminent del l'ex-autòcrata, que troba vents favorables en el règim d'al-Ssisi.