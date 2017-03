Mubàrak surt en llibertat

Hosni Mubàrak, el dictador egipci enderrocat el 2011, ha quedat aquest divendres en llibertat divendres per primera vegada en sis anys, segons ha informat el seu advocat. L'expresident ha abandonat l'hospital militar de Maadi, on complia condemna per malversació de fons públics, en direcció a casa seva a Heliòpolis.

L' alliberament del 'faraó' respon a l' absolució dictada per una cort d'apel·lacions superior que, a principis del mes de març, va dictaminar que no hi ha proves que demostrin la responsabilitat de Mubàrak en la mort de 800 manifestants durant les protestes popular que el van enderrocar el 2011.