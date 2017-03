Navalni, condemnat per les protestes antigovernamentals

El líder de l'oposició a Rússia, Aleksei Navalni, ha estat condemnat per la justícia després d'haver passat tota la nit detingut. Serà arrestat durant 15 dies per haver desobeït les autoritats policials, a més de pagar una multa de 325 euros per la seva implicació en l'organització de la manifestació no autoritzada d'ahir contra la corrupció, la més multitudinària des del 2012.

Davant del jutge, Navalni no ha reconegut la seva culpabilitat i ha justificat la resposta ciutadana a la protesta que ell mateix va convocar dient que "la gent està descontenta amb la corrupció i per això ha decidit participar en la manifestació pacífica". També ha subratllat que l'Ajuntament de Moscou no havia ofert un lloc alternatiu per celebrar la manifestació tot i estar-ne assabentat des de feia dies.

El polític opositor va ser arrestat just al principi, però la protesta nacional, que comptava amb milers de participants, va acabar amb la detenció de centenars de persones a Moscou, Sant Petersburg, Vladivostok i altres ciutats del país. Segons fonts policials, la xifra d'arrestats superaria les 500 persones, però s'enfilaria fins a les 1.400 d'acord amb les organitzacions de drets humans.

540x306 Les autoritats policials van detenir centenars de persones a la manifestació contra la corrupció / REUTERS SERGEI KARPUKHIN Les autoritats policials van detenir centenars de persones a la manifestació contra la corrupció / REUTERS SERGEI KARPUKHIN

La Unió Europea ja ha reclamat que s'alliberin els manifestants "pacífics" que van ser detinguts ahir i la secretaria d'estat nord-americana ha criticat i condemnat aquestes mateixes detencions. Tot i així, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha defensat l'actuació de la policia russa a l'hora de dispersar els manifestants opositors: "Les forces de l'ordre van actuar de manera absolutament correcta, altament professional i d'acord amb la llei".

Peskov ha insistit que la protesta no havia estat autoritzada i que la gran concentració de manifestants a la capital va obstaculitzar el trànsit i va posar en perill "la seguretat d'una gran quantitat de vianants". A més, el portaveu l'ha qualificat de "provocació i mentida" i ha suggerit que els opositors haurien pagat diners als joves perquè participessin en la manifestació contra la corrupció.

Navalni preveu presentar-se a les eleccions presidencials del 2018 i enfrontar-se a Putin, però la seva candidatura perilla després d'haver estat condemnat per apropiació indeguda el passat mes de febrer. L'opositor resta a l'espera de rebre una resposta pel que fa al recurs que va presentar contra el dictamen.