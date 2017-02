Navalni no es rendeix i continuarà fent campanya contra Putin

A Rússia ja ha començat el compte enrere per a les eleccions presidencials del març del 2018. Ahir un tribunal de la ciutat de Kírov va dictaminar una pena de cinc anys de presó en suspens per malversació de fons públics per a Aleksei Navalni, la cara opositora més coneguda, que ja havia començat a fer campanya per als comicis.

“Hi ha persones interessades a apartar-me de la vida política per les denúncies del meu Fons de Lluita Contra la Corrupció”, va declarar Navalni ahir durant una pausa de la lectura de la sentència. Durant tot el judici l’opositor ha defensat que és innocent i que es tracta “d’un procés motivat políticament”.

El tribunal de Kírov ha dictaminat que Navalni és culpable d’haver robat més de 10.000 metres cúbics de fusta per un valor d’uns 250.000 euros de l’empresa estatal Kírovles i el condemna a cinc anys de presó en suspens i a una multa de 500.000 rubles. Els fets haurien tingut lloc quan Navalni era assessor del governador de la regió de Kírov, Nikita Belikh. La sentència diu que Navalni va organitzar el robatori “a través d’un pla criminal” i amb la col·laboració de l’empresari Piotr Ofitserov, que ahir també va ser condemnat a una pena de quatre anys de presó en suspens.

D’acord amb la llei electoral russa, la sentència implica que els pròxims 10 anys Navalni no es pot presentar a unes eleccions presidencials, tret que s’anul·li la condemna, i per tant el 2018 no podrà competir amb Vladímir Putin, de qui ningú dubta que s’hi tornarà a presentar tot i que ell encara no ho hagi dit obertament. De seguida que es va conèixer el càstig, Navalni va piular al seu Twitter: “Això és un telegrama del Kremlin, ens tenen por. No reconeixem la sentència, serà anul·lada, jo continuaré participant en la campanya”.

Un procés anterior irregular

Ahir a Kírov va passar el que s’esperava que passés, ja que el judici a l’opositor i al seu col·laborador Piotr Ofitserov era una repetició d’un judici del 2013 en què se’ls va considerar culpables pel mateix delicte. L’anterior condemna, però, va ser anul·lada l’any passat pel Tribunal Suprem després que el Tribunal Europeu de Drets Humans denunciés que hi havia hagut moltes irregularitats en el procés.

El cap del servei jurídic del Fons de Lluita Contra la Corrupció, Ivan Jdanov, durant la lectura de la sentència, va fer aquest comentari per Twitter: “Estic tota l’estona esperant que algú salti amb el crit: «Això es una innocentada!», però el surrealisme continua, llegeixen la mateixa sentència que va ser anul·lada”.

Navalni va ser un dels líders de les protestes opositores dels anys 2011 i 2012, les més multitudinàries de la Rússia postsoviètica, i va protagonitzar una gran sorpresa quan va obtenir un terç dels vots a les eleccions a l’alcaldia de Moscou del 2013 que va guanyar l’oficialista Serguei Sobianin.

El politòleg Stanislav Belkovski va declarar ahir a l’emissora Echo de Moscou que “la justícia i el Kremlin deixaran Navalni en un estat com de suspens, com demostra el càstig poc contundent, per si necessiten utilitzar-lo més endavant perquè participi en les eleccions”. L’analista Serguei Markov, que està convençut que la victòria de Putin el 2018 és indiscutible, lamenta que Navalni no es pugui presentar perquè “la cursa electoral de l’opositor reforçaria la legitimitat dels comicis”. De tota manera, segons Markov, la justícia no podia ignorar les maquinacions corruptes de l’opositor, que es ven com el lluitador contra la corrupció.

Per a Mikhaïl Kassiànov, líder de l’opositor PARNAS -el partit de l’assassinat Borís Nemtsov-, “la sentència contra Navalni que el deixa fora de la cursa electoral té per objectiu impedir que l’opositor i les seves denúncies contra la corrupció arribin a les pantalles de les televisions estatals”. Ahir la premsa russa especulava que si Navalni queda definitivament apartat de la cursa al Kremlin podria ser el mateix Mikhaïl Kassiànov qui s’erigís com l’únic candidat de l’oposició liberal.