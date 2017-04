Neil Gorsuch ja és nou jutge del Tribunal Suprem dels EUA

Aquest dilluns ha acabat una llarga batalla política per ocupar la cadira vacant al Tribunal Suprem dels Estats Units. Neil Gorsuch, escollit per Donald Trump, ha estat nomenat el 113è jutge de l'alt tribunal i ocuparà a partir d'ara el càrrec vitalici. "Ara té el sagrat deure de defensar la nostra Constitució", ha dit el president en l'acte de nomenament, "el nostre país compta amb la seva saviesa, imparcial i justa".

Gorsuch, de 49 anys, és originalista, cosa que vol dir que interpreta la Constitució de manera textual. Això provoca que moltes de les seves decisions siguin conservadores. És un defensor ferm de la llibertat religiosa i en una sentència va dictar que les empreses privades podien negar-se, per motius religiosos, a un punt de l’Obamacare que els obligava a oferir a les seves treballadores una assegurança mèdica que cobrís mètodes anticonceptius.

La mort del conservador Antonin Scalia el febrer del2016 va deixar el Tribunal Suprem amb quatre membres conservadors, proposats pels republicans, i quatre de progressistes, proposats pels demòcrates, i des de llavors els dos principals partits han batallat per aconseguir que el nou jutge tenyís l'organisme del seu color polític. Els republicans van bloquejar durant gairebé un any el candidat del president Barack Obama, a l'espera que arribessin les eleccions i que un canvi de govern els permetés mantenir la majoria conservadora a l'alt tribunal. És el que ha acabat passant, però per aconseguir-ho han hagut de canviar les normes del Senat.

Trump necessitava una majoria de 60 senadors perquè s'aprovés el seu escollit, i els republicans només comptaven amb 52 escons, de manera que la seva força era insuficient. Així que van prendre una decisió sense precedents: canviar el reglament de la cambra alta per eliminar la tècnica d’obstrucció parlamentària, coneguda com a filibusterisme, i confirmar-lo per majoria simple, trencant amb la tradició de consens.

Chuck Schumer, líder de la minoria demòcrata, expressava aquest cap de setmana el malestar a les files del seu partit: "Quan un nominat no aconsegueix els 60 vots, no has de canviar les regles, has de canviar el nominat".