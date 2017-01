Netanyahu anuncia la construcció de 2.500 habitatges més a Cisjordània

Aprofitant que a Washington hi ha una nova administració més propera a les polítiques radicals d'Israel, el primer ministre Benjamin Netanyahu i el titular de Defensa, Avigdor Lieberman, han autoritzat la construcció d'uns 2.500 habitatges per a colons jueus a desenes d'assentaments per tota la Cisjordània ocupada.

En un comunicat Lieberman diu que les coses estan tornant a la rutina d'abans del mandat del president Barack Obama. "Estem tornant a la vida normal de Judea i Samària", ha afirmat el ministre de Defensa fent servir els noms bíblics de Cisjordània. Per la seva banda, Netanyahu ha recalcat: "Estem construint i continuarem construint".

El moment escollit per l'anunci és molt significatiu. Es produeix quatre dies després de la inauguració de la presidència de Donald Trump, i dos dies després de la primera conversa telefònica entre Trump i Netanyahu. Trump ja ha convidat Netanyahu a la Casa Blanca i s'espera que el primer ministre viatgi a Washington la primera setmana de febrer.

A més, el moment escollit també és significatiu perquè es produeix un mes després de la resolució del Consell de Seguretat de l'ONU què va dir que les colònies jueves no tenen "validesa legal", i nou dies després de la Conferència de París que també va rebutjar inequívocament l'ocupació.

Llum verda per construir

Els mitjans de comunicació hebreus s'han fet ressò de les condemnes que s'han fet a Europa, indicant que, per contra, als Estats Units no hi ha hagut cap condemna. Aquesta situació revela que el govern de Netanyahu té llum verda per fer i desfer com millor li vagi, i sense tenir en compte les condemnes buides de Brussel·les.

Tot i que una bona part dels 2.500 habitatges es construiran als grans blocs d'assentaments, centenars d'habitatges aniran a colònies què estan fora dels blocs. Entre aquestes, hi ha Ariel, amb 902 habitatges, Maale Adumim, amb 112, Oranit, amb 154, i Bet El, amb cent habitatges.

Aquest és el segon anunci d'aquesta mena què es fa des de l'arribada de Trump a la Casa Blanca. Diumenge, el primer dia hàbil del calendari jueu després de l'entrada de Trump, Israel ja va anunciar la construcció de 566 habitatges addicionals en les colònies del sector ocupat de Jerusalem.

L'enuig dels colons

Malgrat això, els líders dels colons han protestat i han afirmat sentir-se " defraudats" perquè, en la seva opinió, Netanyahu està limitant la construcció. En un comunicat recullen que la seva aspiració és que s'aprovin immediatament tots els projectes de construcció pendents.

Tant els líders dels colons com altres líders polítics israelians han condemnat l'anunci per considerar no només que és massa limitat, sinó també per considerar que és una cortina de fum amb la qual Netanyahu vol tapar els escàndols de presumpta corrupció que no paren de créixer al seu voltant.

El líder del partit la Casa Jueva, Neftali Bennett, ha demanat a Netanyahu què annexioni immediatament a Israel la colònia de Maale Adumim, a l'est de Jerusalem i en constant creixement de població. Bennett i Netanyahu competeixen cada dia per veure qui dona més suport als colons jueus, i qui es manifesta més a favor que Trump traslladi l' ambaixada nord-americana de Tel-Aviv a Jerusalem.

Protesta palestina

Per la seva banda, l' Autoritat Palestina ha qualificat l'anunci de "provocació deliberada d'Israel burlant-se de la comunitat internacional". Totes les resolucions internacionals del Consell de Seguretat i de la Conferència de París són de fet paper mullat per l'Estat jueu i no es podran aplicar si la Unió Europea no intervé de manera enèrgica, una possibilitat que donat el context general no té cap perspectiva de produir-se, especialment després del triomf de Trump.